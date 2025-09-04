五島の椿株式会社は、吉永小百合が出演するスキンケアブランド「五島の椿」の新CM「吉永さんと、椿泡。」を、2025年9月1日（月）より全国で放送開始する。（※一部地域を除く）

【写真】「椿酵母せっけん」の泡を手にする吉永さん

スキンケアブランド「五島の椿」は、長崎・五島列島の椿から生まれた自然由来のスキンケアブランド。「椿を再発見し、そのすべてを活かす」をコンセプトに、椿の花・葉・果皮・種子などを活用し、独自の技術で抽出した「椿酵母エキス」や「椿葉クチクラ」などの原料を開発し、地域活性化に取り組んでいる。

CMには、吉永さんが17歳の時にレコーディングをした名曲「いつでも夢を」を起用。吉永さんが「椿酵母せっけん」を日常の中で愛用する姿を描いている。

また、同時にWEBコンテンツ「吉永小百合さんスキンケアメソッド」を公開。吉永さんが愛用する「椿酵母せっけん」の使い方や、いきいきとした日々を送る秘訣を紹介している。



「五島の椿」の新CM「吉永さんと、椿泡。」（写真提供：五島の椿）

吉永さんは、元気の秘訣として、

「元気をもらえること。やはりそうやって体を動かして気持ちをアップされるということと、この年齢になりましたけれども、仕事を今も続けてるっていうことで、いろいろな方と触れ合って大事なことを教えてもらったりするって、そういうことも自分のかけがえのないものになっていると思います。 毎日毎日新しい発見があったりしますし、とにかくいきいきとした生活をしたいっていうことをいつも思っています。その年なりにいきいきとしていけばいいと思うんですね。 素敵なものに触れるっていうことは、とても大事だと思うんですね。 例えば音楽もそうですし。自分の感動する映画に出会うこととか、そういうことはやっぱり大事なことだと思います。」

とコメント。

また、CMソングとなった「いつでも夢を」について

「私が17歳ぐらいの時にレコーディングしたものですし、例えば色紙なんかにこう一言書いてくださいっていうと、「いつでも夢を」って書くんですけれども。 歌もそれと同じように大切で、歌うチャンスはもちろんないですけれども、心の中では歌っているつもりです。」

と大切な曲についての思いを寄せた。