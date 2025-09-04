読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（毎週木曜よる11：59〜）。最終回の第10話が9月4日に放送予定です。

【写真】瑞帆の運命を弄んでいたのは、慎也？郷田？それとも――

不動産会社で働く主人公・木村瑞帆（伊原六花さん）は、地元の静岡を離れ、東京で働いていた。そんな彼女の前に現れる、3人の男性――。

1人はある時期彼女の世界の中心だった元恋人・倉島隆（小久保寿人さん）。

1人は知人の紹介で知り合い、悩んでいる瑞帆に寄り添い、交際に発展した恋人・津坂慎也（佐藤大樹さん）。

そしてもう1人は、純粋さの果てに歪な愛を向けてきたストーカー・郷田肇（渡邊圭祐さん）。

彼らは、瑞帆に何をもたらすのか――。

本作品は、累計発行部数35万部を突破する長江俊和の人気小説「禁止シリーズ」の『恋愛禁止』（角川文庫/KADOKAWA刊）が原作。熱狂的な支持者を生み出した「禁止シリーズ」を手掛ける原作者・長江俊和が、物語に完全オリジナル要素を加え、原作をも揺るがす予想不能な恋愛ホラーサスペンスを描きます。

脚本は遠山絵梨香さんが担当。主題歌『コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)』はIS:SUEの楽曲です。

＊以下9月4日放送回のネタバレを含みます。



プラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（画像提供：読売テレビ）

＜前回のあらすじ＞

郷田肇のBARで錯乱した女性の動画を見てしまった津坂瑞帆は、恐怖で店を飛び出す。

逃げるように帰宅した瑞帆だったが、郷田から届くショートメールに言葉を失う。

「リビングの絵画の裏」――。自宅リビングの絵画の裏側を見てみると、そこにはなんと小型カメラが付いていた。しかも違う場所にも複数カメラが仕掛けられており、瑞帆は愕然とする。

以前、郷田から「貴方の運命を弄ぶ人物は、樋口麻土香さんではありません」と告げられていた瑞帆は、夫・津坂慎也に疑いの目を向ける。何を信じたら良いのか、何を信じたらいけないのかがわからなくなっていた……。

一方、郷田の店から飛び出していく瑞帆を目撃していた慎也は、瑞帆と郷田の接点に密かな疑念を抱いていた。瑞帆が出て行った後、店に入り郷田を訪ねる慎也。「この店に瑞帆は来たことがあるか？」を尋ねると、郷田は「ここにはありませんね」と微笑みながら答えるのだった。

その頃、とある場所で正体不明の遺体が発見される。多摩北署の間宮（雛形あきこさん）は調査を進める中、ある人物に辿り着く。

そんな中、郷田は《ある人物》に会うために待ち合わせ場所に向かっていた――。



プラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（画像提供：読売テレビ）

＜最終回のあらすじ＞

津坂瑞帆は、森で発見された倉島隆の白骨遺体に関して、警察の事情聴取に応じていた。

多摩北署の間宮は、隆とトラブルになるようなことはなかったか、瑞帆が犯人であると確信があるような態度で取り調べに臨んでいた。

一方、津坂慎也のもとを訪れていた郷田肇は、瑞帆の運命を弄ぶのは止めてほしいと忠告する。身に覚えはないと答える慎也に、郷田は作り笑顔を浮かべ、証拠となる音声データを取り出す。その音声に記録されていたものとは？！

さらに郷田が用意していた《ある策略》が慎也を追い詰めていく――。

隆と直美を殺した犯人は、夫なのかストーカーなのか、はたまた別の人物か？

何が真実で、何が嘘か、すべてが明らかに――。