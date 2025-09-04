阿部サダヲさん主演、松たか子さんがヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系、木曜午後９時〜）の第8回が9月4日に放送される。

【写真】考と話をする幸太郎だが…

阿部さん演じる原田幸太郎は独身主義の弁護士。「結婚しない」と宣言してきたが、ある日ミステリアスな女性・ネルラ（松さん）と運命の出逢いを果たし一目ぼれ。電撃結婚することに。しかし妻には大きな秘密があって――。

脚本は、大河ドラマ『光る君へ』、連続テレビ小説『ふたりっ子』の大石静さん。監督は大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）、連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年）などヒット作を担当してきた黒崎博さん。

主題歌はOasisの『Don’t Look Back In Anger』

＊以下、9月4日放送回のネタバレを含みます。

第８回あらすじ

鈴木レオ（板垣李光人）は、煙を吸って、１階の自室で意識を失っていた。非常ベルの音で跳び起きた原田幸太郎（阿部サダヲ）と妻のネルラ（松たか子）、そして父の寛（段田安則）が大慌てでレオの部屋へ。

すると、レオの顔をのぞき込んだネルラの頭に、15年前の事件の日、元婚約者の布勢夕人（玉置玲央）が横たわっている姿がフラッシュバックして…。

病院でレオに付き添っていたネルラは幸太郎に、「やっぱりわたしが布勢を殺したのかもしれない」と言い始める。

そして、布勢を殺したとして出頭し、逮捕された叔父の考（岡部たかし）は「わたしを庇ったんだと思う」と――。

悩む幸太郎は…

もし本当にネルラが布勢を殺していたとしたら、法律家として夫として、自分はどうしたらいいのか…。

悩んだ末に幸太郎は、自分で真相を突き止め、真実と向き合う決意を固める。



（『しあわせな結婚』／(c)テレビ朝日）

一方、自分が布勢を殺したと出頭してきた考の捜査を続ける刑事・黒川竜司（杉野遥亮）は、彼の供述に違和感を感じていて…!?

真犯人は妻なのか、それでも幸太郎は妻・ネルラを愛し抜くことができるのか――。

そして、幸太郎がたどり着く真実とは――。