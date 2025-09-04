Photo: Shutterstock.com Edit: ギズモード・ジャパン

9月10日（日本時間）に登場するであろう新型iPhone。その中で私が一番期待しているのは、iPhone 17 Air（仮）です。このAirモデルは、従来の「iPhone 17 Plus」を置き換える形で新登場すると噂されています。

iPhone 17 Airはその「薄さ」が取りざたされていますが、個人的に期待しているスペックは「薄さ」ではなく、それがもたらすであろう「軽さ」です。

iPhone 17シリーズ最軽量かも

Bloombergを始めとする経済メディアの予想や、リーク情報を扱うアカウントによる情報を以下にまとめていますが、それらの情報によるとiPhone17 Airの重量は145g。

現行のiPhone 16が170gなので、スタンダードなiPhone 17（仮）が大幅に軽量化されない限り、17 Airはシリーズ最軽量のスマホとなるでしょう。

最近のスマホって...重くね？

iPhone 3GSでスマホデビューしてもう15年以上、私はiPhoneもAndroidも（その他も）、たくさんのスマートフォンを使ってきました。みなさんもうっすら感じていると思うのですが、最近のスマートフォン...重くないですか？

iPhone 3G133giPhone 5112giPhone 6 Plus172giPhone X174giPhone12 mini133giPhone14 Pro Max240giPhone 16170giPhone 16 Pro Max227giPhone 17 Air（仮）145g（予想）

Appleの公式サイトなどで過去のiPhoneの重量をざっと調べましたが、歴代最軽量のiPhone 5からみれば、ベーシックなiPhone 16でも1.5倍。 近年でもっともヘビーなiPhone 14 Pro Maxは240gで1.8倍ほど、15-16 Pro/Maxでは軽量化が図られましたが、それでも1.7倍ほどになっています。

数値としては50g〜100g程度の差。ですが、スマートフォンを支えるのは「手」というよりは「指」です。この差は、指にとっては大きな負担に感じます。

私がいまメインで使っているのはGalaxy Z Fold6（約239g）とヘビー級スマホなのですが、やはり片手で扱うには厳しさを感じる重さ。「スマホの重さ」は、ガジェットの快適さに直結するんです。

大画面と軽さのいいとこどり

iPhone 17 Airの145gという重量（予想）は、最軽量だったiPhone 5には及びませんが、iPhone 3GやiPhone 12 miniに近い軽さ。それでいて、文字入力や動画視聴がしやすいPlusシリーズに近い大画面（6.6インチ前後）を備えているわけですから、今のスマホの使い方にめちゃくちゃマッチするのでは、と期待しています。

もちろん、薄型化とのトレードオフとして、バッテリー容量はギリギリかもしれませんし、メインカメラも1つと割り切った構成です。

それでもiPhone 17 Airは「軽くて片手で快適に扱える大画面スマホ」という、新しいスタンダード機になれる可能性を感じます。いまから発表が楽しみです。