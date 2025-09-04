木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の第9話が9月4日に放送される。

【写真】事情聴取を受けるカヲル

裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うことに。次第に距離を縮めていく2人だが、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく２人を襲い――。

脚本は、ドラマ『白い巨塔』、『昼顔』シリーズの井上由美子さん。主題歌はレイニの『Spiral feat. Yura』

＊以下、９月4日放送回のネタバレを含みます。

第９話あらすじ

１人暮らしを始めて自立しようと家を出る小川愛実（木村文乃）を、なんとしても阻止しようとする父・誠治（酒向芳）。母・早苗（筒井真理子）は誠治を羽交い締めにし、愛実の手助けをする。なんとか“脱走”に成功し、町田百々子（田中みな実）の家へと辿り着く愛実。

一方、ホストクラブ「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。百々子は警察沙汰になった以上、カヲル（ラウール）とは絶対に関わるなと愛実に忠告する。



カヲルも警察で事情聴取を受ける。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、識字に問題を抱えるカヲルはそれを読むことができない。

店の前に川原が…

学校で、愛実は教頭らにカヲルと会っていないかと釘を刺される。そんな中、佐倉栄太（味方良介）が愛実に声をかける。「THE JOKER」のニュースを見た佐倉はカヲルが調書を読めずに不利益を被るかもしれないと話し、今まで隠していた本心を伝える。それを聞いた愛実は学校を飛び出していく…。

警察署に着いた愛実は、担当の刑事にカヲルの事情を話し、配慮してほしいと必死に訴える。その様子を、カヲルの母・香坂奈央（りょう）が見ていた。今だけ助けても何も変わらない、同情は残酷だと奈央に言われてしまう愛実。

警察署を出た愛実は、「THE JOKER」の社長・松浦小治郎（沢村一樹）に声をかけられ…。