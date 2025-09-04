俳優の内田理央さんは9月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：内田理央さん公式Instagramより）

俳優の内田理央さんは9月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】内田理央の大胆肌見せショット

「映画の主人公みたい」

内田さんは「sunset　ピンクとブルーが溶け合ってた　デジカメで撮ったよー！」とつづり、6枚の写真を投稿。「#夏の思い出」とハッシュタグも添えています。海と砂浜をバックに写る内田さんは、黒いキャミソールのようなトップスとバブーシュカを着用。美しい背中や二の腕が見えており、肌の透明感が際立っています。

ファンからは「美女オーラが最強」「最近さらに可愛さ増してます」「バブミある」「映画の主人公みたい」「エモくて良い写真」などの声が寄せられました。

「#内田旅行記」

1日にも、同じ服装の写真を公開した内田さん。「#内田旅行記」とあるように、旅行に出かけたようです。この投稿には「女神すぎる」「めっちゃカッコいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)