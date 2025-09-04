愛と努力の結晶が狷箸蠅茲り瓩瞥由で…

コスプレは、好きなキャラクターへの愛を表現する最高の手段だ。しかし、その裏側には、時に想像を絶するようなトラブルが潜んでいる。

Xに衝撃的な画像を投稿し、大きな話題を呼んだコスプレイヤー・糸瓜エリン(@651Hechima)さん。粉々に砕かれた造形物の投稿には、衣装を巡るコスプレイヤー間のトラブルがつづられており、大きな反響を呼んだ。

今回、その投稿の真相と、破損した造形物に込められた並々ならぬ想いについて、西スポWEB「OTTO!ライフ」が糸瓜さん本人に話を聞いた。

■「推しを現実に」作品愛が生んだ、3カ月の超大作

画像に写っていたのは、人気ゲーム「原神」に登場するキャラクター「放浪者」のトレードマークである笠の造形物だった。

「推しを現実世界に存在させたい」という強い思いから、糸瓜さんはこの笠の制作を決意したという。

キャラクターの雰囲気を完璧に再現するため、特にゲーム画面で最も大きく映る笠の造形には、徹底的にこだわった。通常の素材では2.5キロを超える重さになってしまうため、首への負担を最小限に抑えるべく、3Dプリンターでの中空造形を考案。目標値を1.5キロと定めた。

「公式から提供されているゲームモデルはデータが軽量化されており、かつ使用規定が厳しいため、高精細なハイポリモデルを自分で作るところから始めました」と糸瓜さんは語る。平日は6時間、土日は18時間も費やし、2週間かけて3Dデータを作成。その後、3Dプリント代行業者を探したが、その費用はなんと150万円にも上ることが判明した。

「それでもどうしても、キャラクターが現実に存在している姿を見たかったんです」

費用を抑えるために、新発売された家庭用3Dプリンターを自ら購入し、自宅での制作に切り替えた。しかし、ここからがさらなる苦労の連続だった。

中空でありながら強度を保つため、試作を4回も繰り返し、プリント後には2日間かけて手作業でやすりがけ。塗装はベランダにテントを張り、近隣に配慮しながら慎重に行われた。放浪者の笠の特徴的な星空模様は、複数のブランドの塗料やラメを試行錯誤し、納得のいく仕上がりに。

「笠の重心がずれると頭から落ちてしまうので、中空部分に鉛玉を仕込んで、歩いてもバランスが取れるように調整しました」

重心の調整も欠かせない作業だった。こうして、およそ3ヶ月の歳月をかけて、超大作の造形物が完成した。

■「最高の瞬間」から一転…粉々に砕かれた造形物

糸瓜さんは、この笠が完成した時の喜びをこう語る。

「初めての大型造形物の制作でしたが、自分の環境もアップデートしながらやり遂げられたのは、原神という作品のおかげです。この笠をコスプレイヤーさんに被ってもらうことで、私の求めていた現実世界にキャラクターを存在させることができると、本当にワクワクしていました」

そして、「提供先がこの笠を使用した写真をあげてくれた最初の瞬間が、本当に幸せでした。友人の最高のコスプレを拝むことができて」と、制作の喜びを噛みしめる。

しかし、その喜びは長くは続かなかった―。

笠を渡したコスプレイヤーからの不義理や約束していた著作者表記の無記載というトラブルが発生。数ヶ月かけて準備した猜擦鮫畛１童紂突然「写真使わないで」と言い出し、撮影資金もすべて無駄に…。

衣装の返却にも応じず、音信不通となった。1か月半後、仕方なく「もう、処分でもいい、難しければ家に回収しに行く」と伝えたところ、写真のように粉々に砕かれた笠の画像が送られてきたという。

この行為に対してフォロワーからは「こんな恐ろしい事ができる人が居るんですね…」「あまりにも酷い…人として最低ですね…」といった怒りの声が多数寄せられている。

この出来事を経験し、糸瓜さんは「信頼できるコスプレイヤーさんに対してでないと、物作りに慎重になってしまった」と胸の内を明かした。

■「創作活動は最高の瞬間」多才なクリエイターの挑戦は続く

今回のトラブルは、コスプレという趣味の楽しさだけでなく、その裏側に潜む複雑な人間関係や金銭的な問題、そして、クリエイターへのリスペクトの重要性を浮き彫りにした。

多才なクリエイターとしても知られる糸瓜さん。本業はゲームテクニカルアーティストであり、副業で俳優や声優、インフルエンサーとして幅広く活動している。ピアノの国際コンクールで第1位を受賞したり、空手の全国大会で優勝するなど、その才能は多岐にわたる。

最後に、コスプレや創作活動について「この世にまだ存在しないものを最高の状態で作ること、新しい知識を蓄えることが、趣味を行う中での最高の瞬間です」と語った。

糸瓜エリンさんが制作した原神「放浪者」の笠が粉々に…

(X@651Hechimaより)

コスプレという文化の健全な発展のためにも、クリエイターへの敬意と、約束事を守ることの大切さを、改めて考えさせられる出来事だった。