【台風情報】台風15号が九州・四国や近畿へ接近　線状降水帯予測は岐阜・静岡・愛知・三重・徳島・愛媛・高知・大分・宮崎の９県に

台風１５号は九州にかなり接近したあと、進路を東よりに変え、５日にかけて四国や近畿、東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。



気象庁による、このあと線状降水帯が発生する可能性がある県が９つに増えました。岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、徳島県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県です。



４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





台風１５号は４日午前１１時には種子島の南約７０キロの位置にあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側３３０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。４日は日本の南を北上して九州にかなり接近し、５日にかけて進路を東よりに変え、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。５日には前線が北陸地方から東北地方南部にのびるため、北日本でも雨の強まるところがあるでしょう。５日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北地方 １２０ミリ関東甲信地方 １５０ミリ北陸地方 １２０ミリ東海地方 ２５０ミリ近畿地方 ２５０ミリ中国地方 １２０ミリ四国地方 ３００ミリ九州北部地方 ２００ミリ九州南部 １８０ミリ６日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ東海地方 １００ミリ線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。〇岐阜県、静岡県、愛知県、三重県４日夕方から５日昼過ぎ〇徳島県、愛媛県、高知県４日夕方から５日朝〇大分県、宮崎県４日昼過ぎから４日夜遅く