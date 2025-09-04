三浦翔平、ゴルフ“ガチ対決”で濱田崇裕＆向井康二と3ショット「イケメン揃いですね」「すごい組み合わせ」
俳優の三浦翔平（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。WEST.の濱田崇裕（※濱＝異体字／36）とSnow Manの向井康二（31）のYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』に出演しゴルフ対決をしたことを報告し、3ショットを公開した。
【写真】「イケメン揃いですね」ゴルフ対決をした三浦翔平＆濱田崇裕＆向井康二の3ショット
三浦は「#ハマちゃんとコージのお上手です に行ってきました!!楽しかったーーーそれにしても2人ともお上手です!!また行きたい!!是非、スターチップにも」とつづり、3人で仲良くポーズをする写真をアップした。
この投稿にファンからは「イケメン揃いですね」「おおおおすごい組み合わせ…!!」「2人共ゴルフ好きやからいつかハマちゃんとこーじに出てくれると思ってました」「翔平ちゃんと愉快な仲間達にほっこり」「皆自然な笑顔」「びっくりでした！はじめましてだったんですね ドラマとかの共演があったらうれしいな〜」などの声が寄せられている。
