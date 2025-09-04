フリーアナ・北川彩、『Oha!4』で“初鳴き” 緊張で眠れずも「師範」を目指す得意の書道を生披露
フリーアナウンサーの北川彩が、4日放送の日本テレビ系『Oha!4 NEWS LIVE』（月〜金曜 前4：30〜5：50）に初出演。木・金曜のニュースを担当することが伝えられ、あいさつを行った。
【動画】“初鳴き”初回放送を終えホッとした表情を見せる北川彩＜感想も＞
番組冒頭、木・金曜のメインキャスターを務める同局・河出奈都美アナウンサーから「今日から『Oha!4』に新たなメンバーが加わります。自己紹介をお願いします」と振られると、北川は緊張した面持ちで「皆さん、おはようございます。今日から木曜・金曜のニュースを担当することになりました北川彩です。自分の役割に責任をもって、しっかりとニュースを伝えていきます。これからどうぞよろしくお願いします」とフレッシュにあいさつ。
河出アナが「朝早くからですが、眠れました？」と振ると、北川は「全然、眠れなかったです。でもすごい、アドレナリンが出てます（笑）」と正直に話した。
またテロップで「出身：福岡」「特技：書道」「趣味：カラオケ、サッカー観戦」と表示され、河出アナが「書道が得意なんですか？」と聞くと「そうですね。書くのが好きで、今指導者と認定されている『師範』を目指しているんですけど、なかなかレベルの高い資格なので日々、奮闘しています」と告白。スタジオに“たまたま”書道セットがあったとして、同番組への意気込みを書くことに。
北川は、力強く「初」としたため、“そのこころ”を「初心を忘れずにということで、これから『Oha!4』で初めての経験がたくさんあると思うので、今日の気持ちを忘れずに頑張っていこうということでこの漢字を書きました」と語った。
そして、河出アナが「これから、いろいろと私たち、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします」とまとめ、今日の天気に移った。
