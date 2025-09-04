◇MLB パイレーツ3―0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）

この日、投手として先発予定だったドジャースの大谷翔平選手が体調不良により登板を回避。「1番・DH」で出場し、2試合連続となるマルチ安打を記録しました。

この日、今季12度目となる先発マウンドが予定されていた大谷選手でしたが、発表されたスタメンでは先発投手としてエメ・シーハン投手が急きょ先発。

ロバーツ監督は大谷選手について「昨日、1日中体調が優れず、外に出て軽くピッチング練習をしていたが、気分が悪くなってトレーナー陣に報告していた。そこで、彼に『まだ打てるか』と確認したところ、『大丈夫』と答えてくれたので、その判断は正しかったと思う。ただ、キャッチボールなどの練習は途中で切り上げることになり、体調不良や脱水の可能性もある中で、試合で投げる負担を考えると無理をさせるべきではないと判断しました」と登板回避までの経緯を明かします。

体調不良の詳細については「胸に症状が出ていた。深い咳のようなもので、ショウヘイはとにかく体調が優れませんでした」と説明。休養については、「4、5打席に立つ負担と、5イニング投げる負担では全く比較にならない。昨日の午後に決断を下した。今週末に登板させる予定で、指名打者としての役割は引き続き担ってもらうことにしました」と話しました。

打者として出場した大谷選手は、第1打席で空振り三振、第2打席はショートフライ。第3打席でセンターへの二塁打、第4打席はサードへの内野安打で出塁し、2試合連続となるマルチ安打を記録します。第5打席は空振り三振に終わり、この日は5打数2安打で打率.280となりました。

ロバーツ監督によると、大谷選手の次回登板は、日本時間6日からのオリオールズ戦のどこかで先発予定。投手としては今季これまで11試合に登板して1勝1敗、防御率4.18を記録しています。

地区優勝へ、首位に立つドジャースはこの日、再三の好機を作りながらも無得点に終わり、10残塁で完封負け。一方、ナ・リーグ西地区で首位を争う2位のパドレスも敗れたため、2.5ゲーム差のままとなっています。