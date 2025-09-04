乃木坂46冨里奈央さんが表紙＆巻頭グラビア「週刊少年チャンピオン」40号本日発売「君は四葉のクローバー」実写PV制作情報も掲載！
秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2025年40号」を本日9月4日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙＆巻頭グラビアには「きみは四葉のクローバー」実写PVでよつは役を演じている乃木坂46の冨里奈央さんが登場。両面BIGポスター付録と限定QUOカードのプレゼント企画も実施する。
「きみは四葉のクローバー」実写PV情報を掲載
「きみは四葉のクローバー」実写PV制作決定を記念して冨里奈央さんのスペシャル撮り下ろしグラビアを掲載。作中そのままの制服と四葉のクローバーをあしらった腕時計＆ヘアゴムを身に着けた激レアのグラビアは必見。
そのほかルームウェアに身を包んでベッドでくつろぐ姿や、サイリウムカラーと同じターコイズブルーのワンピースを着てほほ笑む姿も見逃せない。【冨里奈央さんコメント】
何度も読んできたよつはちゃんの衣装が着られて、とても嬉しかったです！ 表情や雰囲気など、よつはちゃんに少しでも寄せられるようにがんばりました!! 実写PVもみなさんに楽しんでいただけるように一生懸命がんばります！ よろしくお願いします！
「きみは四葉のクローバー」実写PV情報
キャスト
冨里奈央（乃木坂46）
八神慶仁郎
鄭亜美
朝日小晴
森下亮（劇団 クロムモリブデン）
動画内容
縦型ショートドラマ形式で3シーンを選定し撮影。
配信日
9/18(木)各種SNSにて公開予定!!
【公開予定のSNSアカウント】
YouTube：Akita Publishing（@akitapublishing）
TikTok：週刊少年チャンピオン公式（@weekly_champion）
X：きみは四葉のクローバー【公式】（@kimikuro_wc）