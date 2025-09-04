◇ナ・リーグ ジャイアンツ10―8ロッキーズ（2025年9月3日 デンバー）

MLBは3日（日本時間4日）、前日のロッキーズ―ジャイアンツ戦で起きた乱闘騒ぎをめぐり、ジャイアンツのマット・チャプマン内野手（32）に1試合の出場停止処分を下したと発表した。

前日2日（同3日）、ロッキーズの本拠で行われた一戦で、初回にジャイアンツ・ディバースが本塁打を放った際、体勢を崩し、少しよろめきながら高く上がった打球を見つめ、ゆっくりと一塁へ歩を進めた。

ただ、この行為に被弾したロッキーズ先発・フリーランドがブチ切れ。ディバースに向かって何かを叫び、それに応じたディバースと口論となった。

その際にジャイアンツのチャプマン、アダメスがフリーランドに駆け寄り、チャプマンが右腕を突き飛ばすなどし、両軍入り乱れる乱闘騒ぎに発展した。

この乱闘騒ぎでチャプマン、フリーランド、アダメスが退場処分となった。

MLBによると、チャプマンは異議を申し立てたため、最終決定まで処分は延期される。この日、チャプマンはロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、2回に19号ソロ、6回に20号2ランを放つなど、4打数3安打4打点の大暴れでチームの3連勝に貢献した。

また、フリーランド、アダメスには罰金が科せられた。