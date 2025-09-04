タレントの薬丸裕英さんが自身の公式ブログを更新。ハワイでの短い夏休みを過ごし、帰国したことを報告しました。



【写真を見る】【 薬丸裕英 】 「短い夏休みもあっという間」 ハワイからの帰途で豪華機内食を満喫 「お茶漬けも美味しかったです」





薬丸さんのブログでは、ハワイの美しい風景が写真とともに紹介されています。青い空と海、緑豊かな山々が織りなす絶景が印象的な一枚が掲載されています。







薬丸さんは、「Hawaii 短い夏休みもあっという間でした」とブログに綴られているように、充実した時間を過ごされたようです。







帰国の際に利用したJAL便での機内食についても触れられています。トレーに美しく盛り付けられた豪華な和食が写真で紹介されています。魚の切り身やエビ、ヤングコーン、インゲンなどが彩りよく配置され、卵焼き、煮物などの小鉢も添えられた本格的な和食です。







さらに、軽食として提供されたお茶漬けについても「軽食のお茶漬けも美味しかったです」と評価。黒い器に盛られたお茶漬けは、見るからに滋味に満ちた一品です。







薬丸裕英さんは、1990年6月、人気アイドルだった石川秀美さんと結婚。俳優の長男・翔さんなど３男２女の父。長年、妻子が住むハワイの自宅と日本を行き来しています。

【担当：芸能情報ステーション】