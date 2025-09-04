今回は、略奪癖のあるママ友が、旦那に急接近してきた話を紹介します。

嫌な予感が的中…

「小2の息子を通じて知り合ったIさんというママ友が苦手です。Iさんはシングルマザーなんですが、女アピールがすごく、甘ったるい話し方でイラっとします。ウチの旦那にも媚びた態度で、旦那もデレデレしているのが余計にむかつきます。他のママには『Iさん、よその旦那を略奪する癖があるらしいよ』と忠告され、嫌な予感がしましたね。

そしてある週末の夜、Iさんがいきなりウチを訪問し、手作りしたおかずをたくさん持ってきたんです。ウチの旦那の不在を知るとすごく残念そうな顔をしたのですが、しばらくして旦那が帰宅。

Iさんは旦那に『いっぱい食べてくださいね？』と甘えた口調でアピール。旦那はIさんの作った料理をうれしそうに食べていたのですが、モヤモヤが止まりませんでしたし、Iさんについて『この人、ウチの旦那を狙ってるな』と確信しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年10月）

▽ 旦那さんもまんざらではなさそうなのが、余計にモヤモヤ、イライラしますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。