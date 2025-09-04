【「設定さん。」シーズン11】 9月4日18時 配信開始

【拡大画像へ】

viviONは、マンガの制作応援バラエティYouTube番組「設定さん。」のシーズン11（#41～#44）を9月4日18時から順次配信する。

「設定さん。」は、お笑い芸人が大喜利でマンガの設定を考え、その設定をもとにした漫画をプロ・アマ・個人・法人問わず募集するプロジェクト「設定さん。～漫画の原案、芸人が考えておきます！～」の一環として配信しているYouTube番組。番組内で作られた設定を基にマンガを公募し、大賞作品は同社が運営するcomipo comicsのデビュー権を獲得できる。

シーズン11の冒頭を飾る#41は「キャプテン翼」の原作者・高橋陽一先生がオーナーを務める南葛SCとのコラボレーション回。南葛SCの代表取締役専務兼GMの岩本義弘氏と、元サッカー日本代表であり南葛SCの事業本部長の岡野雅行氏が番組のご意見番として登場し、「キャプテン翼」を題材にした大喜利の回答に、独自の視点でコメントする。高橋陽一先生から番組に寄せられたスペシャルメッセージも見逃せない。また#44では大喜利が強すぎるアイドルとして注目を集める新居歩美さんがアシスタントとして登場し、大喜利力を発揮する。

□過去の応募作品

シーズン11から新パネラー4名が登場

今シーズンから新たにYes!アキトさん、友田オレさん、パンサーの菅良太郎さん、そいつどいつの市川刺身さんらが大喜利に参戦。継続メンバーである、たんぽぽ・川村エミコさん、みなみかわさん、スリムクラブ・真栄田賢さん、ハリセンボン・箕輪はるかさん、ママタルト・檜原洋平さん、ママタルト・大鶴肥満さん、ラブレターズ・塚本直毅さんと溜口佑太朗さん、にぼしいわし・伽説いわし、カカロニ・栗谷、真空ジェシカ・ガクさんと川北茂澄さんらが白熱の大喜利を繰り広げ、マンガの設定を生み出していく。

#41 9月4日18時公開

〈大喜利お題〉

・危険すぎて1発で禁止になったキャプテン翼の新必殺技とは？

・最弱なのに市民から愛され頼られるヒーローその理由とは？

・週に1回だけ独特すぎる授業がある高校一体どんな授業？

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：たんぽぽ 川村エミコ、Yes!アキト、みなみかわ、スリムクラブ 真栄田賢

ご意見番：岡野雅行、岩本義弘（敬称略）

#42 9月11日18時公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：友田オレ、ハリセンボン 箕輪はるか、ママタルト 檜原洋平、ママタルト 大鶴肥満

ご意見番：山田玲司

#43 9月18日18時公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：ラブレターズ 塚本直毅、ラブレターズ 溜口佑太朗、にぼしいわし 伽説いわし、パンサー 菅良太郎

ご意見番：山田玲司

#44 9月25日18時公開

〈出演者〉

MC：井戸田潤

パネラー：そいつどいつ 市川刺身、カカロニ 栗谷、真空ジェシカ ガク、真空ジェシカ 川北茂澄

大喜利回答アシスタント：新居歩美

ご意見番：吉田尚記