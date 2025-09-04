Bリーグ前半戦NHK中継カードが決定…10月3日のアルバルク東京vs宇都宮ブレックスはBSで放送

Bリーグは9月4日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」前半戦におけるNHK中継カードが決定したことを発表した。

B1は10月3日19時5分からTOYOTA ARENA TOKYOで行われるアルバルク東京vs宇都宮ブレックスがNHK BS、NHK宇都宮で中継。第1節は10月4日の名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道がNHK名古屋とNHK札幌、同日の仙台89ERSvs茨城ロボッツがNHK仙台、10月5日の琉球ゴールデンキングスvs横浜ビー・コルセアーズがNHK沖縄、同日の名古屋Dvs北海道がBSで中継される。

B2では10月4日の信州ブレイブウォリアーズvs山形ワイヴァンズがNHK長野とNHK山形、11月1日の愛媛オレンジバイキングスvs青森ワッツがNHK松山で放送される。

発表された前半戦NHK中継カードは以下のとおり。

◆■「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」前半戦NHK中継カード

NHK BS（全国）



［B1リーグ戦］



・第1節



10月3日（金）19：05～ アルバルク東京vs宇都宮ブレックス



10月5日（日）14：05～ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道

・第9節



11月9日（日）13：00～ 三遠ネオフェニックスvs琉球ゴールデンキングス

・第11節



11月16日（日）14：00～ 宇都宮ブレックスvs千葉ジェッツ

・第17節



12月27日（土）13：00～ 長崎ヴェルカvs千葉ジェッツ

NHK総合（ローカル）



［B1リーグ戦］



・第1節



10月3日（金）19：05～ アルバルク東京vs宇都宮ブレックス NHK宇都宮



10月4日（土）16：05～ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道 NHK名古屋／札幌



10月4日（土）16：25～ 仙台89ERSvs茨城ロボッツ NHK仙台



10月5日（日）17：05～ 琉球ゴールデンキングスvs横浜ビー・コルセアーズ NHK沖縄

・第2節



10月11日（土）15：05～ 宇都宮ブレックスvs島根スサノオマジック NHK宇都宮



10月11日（土）15：00～ 広島ドラゴンフライズvsレバンガ北海道 NHK広島

・第4節



10月18日（土）16：35 ～ レバンガ北海道vsファイティングイーグルス名古屋 NHK札幌



10月18日（土）16：25 ～ 秋田ノーザンハピネッツvs琉球ゴールデンキングス NHK秋田

・第7節



11月2日（日）16：00～ 大阪エヴェッサvsレバンガ北海道 NHK大阪

・第14節



12月14日（日）15：05～ 島根スサノオマジックvs広島ドラゴンフライズ NHK松江／広島

［B2リーグ戦］



・第1節



10月4日（土）16：05～ 信州ブレイブウォリアーズvs山形ワイヴァンズ NHK長野／山形

・第6節



11月1日（土）14：55～ 愛媛オレンジバイキングスvs青森ワッツ NHK松山