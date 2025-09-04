Bリーグ前半戦NHK中継カードが決定…10月3日のアルバルク東京vs宇都宮ブレックスはBSで放送

　Bリーグは9月4日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」前半戦におけるNHK中継カードが決定したことを発表した。


　B1は10月3日19時5分からTOYOTA ARENA TOKYOで行われるアルバルク東京vs宇都宮ブレックスがNHK BS、NHK宇都宮で中継。第1節は10月4日の名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道がNHK名古屋とNHK札幌、同日の仙台89ERSvs茨城ロボッツがNHK仙台、10月5日の琉球ゴールデンキングスvs横浜ビー・コルセアーズがNHK沖縄、同日の名古屋Dvs北海道がBSで中継される。


　B2では10月4日の信州ブレイブウォリアーズvs山形ワイヴァンズがNHK長野とNHK山形、11月1日の愛媛オレンジバイキングスvs青森ワッツがNHK松山で放送される。


　発表された前半戦NHK中継カードは以下のとおり。


◆■「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」前半戦NHK中継カード

NHK BS（全国）

［B1リーグ戦］

・第1節

10月3日（金）19：05～　アルバルク東京vs宇都宮ブレックス

10月5日（日）14：05～　名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道


・第9節

11月9日（日）13：00～　三遠ネオフェニックスvs琉球ゴールデンキングス


・第11節

11月16日（日）14：00～　宇都宮ブレックスvs千葉ジェッツ


・第17節

12月27日（土）13：00～　長崎ヴェルカvs千葉ジェッツ


NHK総合（ローカル）

［B1リーグ戦］

・第1節

10月3日（金）19：05～　アルバルク東京vs宇都宮ブレックス　NHK宇都宮

10月4日（土）16：05～　名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsレバンガ北海道　NHK名古屋／札幌

10月4日（土）16：25～　仙台89ERSvs茨城ロボッツ　NHK仙台

10月5日（日）17：05～　琉球ゴールデンキングスvs横浜ビー・コルセアーズ　NHK沖縄


・第2節

10月11日（土）15：05～　宇都宮ブレックスvs島根スサノオマジック　NHK宇都宮

10月11日（土）15：00～　広島ドラゴンフライズvsレバンガ北海道　NHK広島


・第4節

10月18日（土）16：35 ～　レバンガ北海道vsファイティングイーグルス名古屋　NHK札幌

10月18日（土）16：25 ～　秋田ノーザンハピネッツvs琉球ゴールデンキングス　NHK秋田


・第7節

11月2日（日）16：00～　大阪エヴェッサvsレバンガ北海道　NHK大阪


・第14節

12月14日（日）15：05～　島根スサノオマジックvs広島ドラゴンフライズ　NHK松江／広島


［B2リーグ戦］

・第1節

10月4日（土）16：05～　信州ブレイブウォリアーズvs山形ワイヴァンズ　NHK長野／山形


・第6節

11月1日（土）14：55～　愛媛オレンジバイキングスvs青森ワッツ　NHK松山