トヨタアリーナ東京開業記念…メインコート開放やVIPエリア見学など「OPENING 4WEEKS」開催

アルバルク東京の新たな本拠地となる「TOYOTA ARENA TOKYO」が開業を迎える。これに合わせてクラブは、同日から26日までを「OPENING 4WEEKS」と題し、さまざまな記念イベントを展開すると発表した。

期間中はアリーナと周辺施設を赤く彩るライトアップが行われ、地域と連携した取り組みで開業を盛り上げる。また、アリーナのロゴデザインはコンコース壁面アートも手がけたアーティストのKeeenue氏が担当し、新たなランドマークの誕生を象徴する仕上がりとなっている。

10月4日には入場無料の「HELLO! ARENA DAY」が開催される。アリーナ内部が一般開放され、メインコートに立って自由にプレーできる「コート開放」や、普段は立ち入ることができないVIPエリアを巡る「アリーナツアー」が行われる予定だ。さらに、ここでしか味わえない「オリジナルアリーナグルメ」の販売も実施され、飲食を楽しみながら新しい空間を体験できる。

メインコートやadida SPORTS PARKが開放される

このほか、近隣の「シティサーキット東京ベイ」や「夢の広場」でも連動イベントが企画され、地域全体が一体となって開業を祝うムードが演出される。アクセスはゆりかもめ「青海駅」から徒歩5分、りんかい線「東京テレポート駅」から徒歩4分と利便性も高い。

また、コンコース壁面には「JAM」と題したアート作品が設置される。アリーナに集う多様な要素が混ざり合い生まれる“JAM”をテーマに、一瞬で展開が変わるプレーや観客の興奮、即興のリズムや奇跡的なドラマを表現。さらに街全体を巻き込みユナイトする高揚感を描き出したもので、アーティストのKeeenue氏が手掛けている。

TOYOTA ARENA TOKYOはアルバルク東京のホームアリーナとして使用されるだけでなく、スポーツやライブ、エンターテインメントを楽しめる多目的施設としての役割も担う。大型のLEDビジョンやホスピタリティ空間を備え、観戦体験の向上を掲げた次世代型アリーナとして注目を集めている。

【動画】「TOYOTA ARENA TOKYO」を大探索