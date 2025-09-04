「防衛」が９位にランク、２６年度予算は過去最大の８兆８４５４億円を要求＜注目テーマ＞ 「防衛」が９位にランク、２６年度予算は過去最大の８兆８４５４億円を要求＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が９位となっている。



防衛省が８月２９日に公表した２０２６年度予算の概算要求は、２５年度当初予算を約１４５０億円上回る８兆８４５４億円と過去最大となった。政府は２２年１２月に閣議決定した「防衛力整備計画」で、防衛費を２３年度からの５年間で約４３兆円を確保する方針を掲げており、２６年度は４年度目にあたる。



概算要求の主な内容は、敵の射程圏外から攻撃する「スタンド・オフ防衛能力」の強化に１兆２４６億円、ドローンなどを含む無人アセット防衛能力の拡充に３１２８億円を計上。また、次期戦闘機の開発に２０６６億円を配分した。



８月には米国防総省の当局者が日本政府の防衛費増額の取り組みに強い不満を持っていることが伝えられており、日本製鋼所<5631.T>、日本アビオニクス<6946.T>、三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>、東京計器<7721.T>といった関連銘柄から目が離せない。



