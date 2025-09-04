今話題の平成風も!? かわいすぎるダイソーアイテム３選
こんにちは、なこです。
【画像を見る】懐かしい！かわいい！今こそ使いたい変わり種ダイソーグッズ
プチプラ品をこよなく愛する3児のママです。
ママになり独身の時のようにはお金を使えないけど綺麗になりたい！と、コスパのいいコスメを日々研究！
7万人以上の方に見ていただいているインスタグラムでは、お値段以上な物やコスパのよいアイテムを見つけてご紹介させていただいています。
ダイソーを探検していると、ほんとうにいろいろなものがあって、あれこれほしくなってしまいます。
今回は、ダイソーでも懐かしかったり可愛かったりする変わり種アイテムご紹介しますね。
■１、平成再来！！の折り畳み鏡
持ち運べるコンパクトミラー 220円（税込）
サイズ：6cm×11.5cm×1.5cm
すごく懐かしい・・ガラケー！
ではなく、ガラケー型の鏡が売っていました。
懐かしすぎて、速攻カゴにINしました。
ガラケーを開けた片方が普通の平面鏡、もう片方が拡大鏡。
サイズも縦が11cmちょっとで、ちょうど手のひらに収まる、大きすぎず小さすぎず絶妙な大きさです。
開け閉めする部分に磁石がついてるので、パカパカを閉じるときもただの鏡とは思えない本物のような動きをしてくれます。
ストラップを付ける所もあるので当時のようにジャラジャラ付けるのもあり！
好きな人とメールで連絡取り合って、メッセージ来てるかな〜って問い合わせ連打していたあの頃を思い出します。笑
ピンクとパープルの2種類あってデザインも全然違うので好みで選べますよ。
■２、メイクブラシセット（Aセット、Bセット）220円
かわいいといえば、韓国っぽな雰囲気のこちらのメイクブラシセットもお気に入りです！
私はピンクとイエローの２色を選んだけど、全部で４色（Aセットはピンクとブルー、Bセットはベージュとイエロー）あります。
ケースのサイズは7×7.7×2.3cmととってもコンパクト！
なのにフェイスブラシ１本、アイメイクブラシ３本も入ってて、しかもミラー付き。
ブラシを出せばコンパクトなミラーになって小物入れとして使えるところもおすすめです。
■３、キャリーケース型小物入れ
これも絶対見つけたら買ってほしい！
女子は絶対好き！な本物みたいでかわいいミニチュアのスーツケース型小物入れです。
いろんな色があります。
私は４色見つけたけど、ほかにも数色ありそうです。
本物みたいに取っ手が伸びたり下のタイヤもちゃんと転がるところとたくさん入ってとてもかわいいです。
厚みもあるのでリップやコスメも入りますし、充電器なんかも入れられるので、かわいいのに役に立つ一品です！
ダイソーの推し活コーナーに売っています！
推しメンバーのカラーを探してみてはいかがでしょうか？
以上、わたしが推してるダイソーコスメ回りのアイテムでした！
気になる方はぜひダイソーで探してみてください。
作＝なこ
