秋田県内の電柱から電線３本を盗んだとしてきのう、３３歳の男が再逮捕されました。

男は以前、鶴岡市や千葉県でも電線を盗んだ疑いで逮捕されていて、今回で４回目の逮捕となります。

警察が余罪の有無などさらに調べを進めています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県君津市の自称・自営業の男です。

警察によりますと、男は、２０２２年５月１８日から今年３月３１日午後３時ごろまでの間、秋田県能代市内に設置された電柱から電線３本、時価およそ２３０万円相当を盗んだ疑いです。

現場は、近くに民家がない人目につかない場所で、盗まれた電線は、千葉県内の金属買取業者に売却されていたということです。

警察は男の認否を明らかにしていません。

男は、去年、鶴岡市内の電柱から電線７本（総重量８００キロの）時価およそ３５万円相当を盗んだとして逮捕されているほか、今年４月から５月の間には、千葉県内でも電線あわせて４３本、時価およそ３２８万円相当を盗んだとして逮捕・起訴されています。

男は売却目的で窃盗を繰り返していたとみられ、警察が余罪の有無などについて、さらに調べを進めています。