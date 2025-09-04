“新婚”はじめしゃちょー、生まれ変わった“総額5億4000万円”の自宅豪邸を披露 外壁を改造で「めちゃくちゃ進化しとる」「途中で指輪着いてるのエモい！」
人気YouTuberのはじめしゃちょー（32）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。これまで総額5億円以上かけている自宅の大規模リノベーションを行い、新しい外装を披露した。
【動画】“総額5億4000万円”はじめしゃちょーの生まれ変わった自宅豪邸
4年前に3億円で購入した自宅。これまで、映画館のような部屋やローマ風内装の浴室を作るなど、改造を重ねており、総額は約5億円に達しているという。
今回の改造は家屋の外壁。海沿いに建っているため、コンクリートの外壁が錆びやすく、気になっていたそう。今年の夏に約2ヶ月かけて、以前のグレーのコンクリートの外壁からシックな黒へと変更する工事が行われた。
動画では、工事の進捗状況が段階的に紹介され、最終的に生まれ変わった家の外観を披露。はじめしゃちょーは、出来上がった自宅を見て「めっちゃかっこいい」と大満足の表情を見せ、こだわりのポイントを説明した。
2ヶ月にわたる外装工事には1500万円がかかり、その結果、家の総費用は約5億4000万円になったと告白。「もうちょいで6（億）か…」と悔しそうな表情を見せ、次の工事で“総費用6億円”達成へ、期待をのぞかせた。
この動画には「良い家だなー！」「センスが素晴らしい」「めちゃくちゃ進化しとるやんけ!!!」「かっこよすぎるやろ」「高級感出ててかっこいい!!」「新婚さんのお家 すばらしいー」「途中で指輪着いてるのエモい!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
