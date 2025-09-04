今日（9月4日）発生した台風15号が九州南部に接近しています。

【画像】進路予想図／4日午後1時からの《雨風シミュレーション》

熊本県内は、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象台は注意を呼びかけています。

進路予想

台風15号は九州の南の海上を北へ進んでいて、熊本県の一部が強風域に入っています。

今後、台風は九州に接近し予報円の中心を通った場合、今夜は宮崎県の東に、明日には四国へ進む見込みです。

雨の予想

熊本県にも台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、朝から雨が降っています。

気象台によりますと、熊本県内は、今夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、明日正午までの24時間に降る雨の量は、多い所で120ミリの予想です。

4日午後1時からの《雨風シミュレーション》は画像で掲載しています。台風が接近するタイミングは進路予想図を参考にしてください。

＜雨の予想＞※多い所

4日に予想される1時間降水量

山口県 30ミリ

福岡県 40ミリ

大分県 50ミリ

熊本県 40ミリ

5日に予想される1時間降水量

山口県 50ミリ

福岡県 20ミリ

大分県 40ミリ

熊本県 20ミリ

4日正午～5日正午までに予想される24時間降水量

山口県 120ミリ

福岡県 80ミリ

大分県 200ミリ

熊本県 120ミリ