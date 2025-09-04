【台風情報】『台風15号』九州に接近中 熊本への影響は？今夜遅くに激しい雨の恐れ（進路予想図・雨風シミュレーション）※4日正午時点
今日（9月4日）発生した台風15号が九州南部に接近しています。
【画像】進路予想図／4日午後1時からの《雨風シミュレーション》
熊本県内は、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象台は注意を呼びかけています。
進路予想
台風15号は九州の南の海上を北へ進んでいて、熊本県の一部が強風域に入っています。
今後、台風は九州に接近し予報円の中心を通った場合、今夜は宮崎県の東に、明日には四国へ進む見込みです。
雨の予想
熊本県にも台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、朝から雨が降っています。
気象台によりますと、熊本県内は、今夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、明日正午までの24時間に降る雨の量は、多い所で120ミリの予想です。
4日午後1時からの《雨風シミュレーション》は画像で掲載しています。台風が接近するタイミングは進路予想図を参考にしてください。
＜雨の予想＞※多い所
4日に予想される1時間降水量
山口県 30ミリ
福岡県 40ミリ
大分県 50ミリ
熊本県 40ミリ
5日に予想される1時間降水量
山口県 50ミリ
福岡県 20ミリ
大分県 40ミリ
熊本県 20ミリ
4日正午～5日正午までに予想される24時間降水量
山口県 120ミリ
福岡県 80ミリ
大分県 200ミリ
熊本県 120ミリ