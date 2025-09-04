ＢＳテレ東 2025年10月1日(水) 深夜24時スタート！４Ｋ 制作ドラマ　武田梨奈・主演 「ワカコ酒 Season9」津田寛治 & マキタスポーツ & 五頭岳夫 & 玉袋筋太郎の出演が決定さらに、キービジュアルも解禁！オープニング主題歌はりりあ。の「3%と私。」!!!

ＢＳテレ東では、2025年10月1日(水)から、「ワカコ酒 Season9」(毎週水曜深夜24時00分～24時30分）を放送します。本作は、「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26 歳)が様々な酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するドラマシリーズ。累計 330 万部(紙・電子合計／既刊 25 巻)を超える新久千映の『ワカコ酒』(月刊コミックゼノン／コアミックス)が原作です。

主演はシリーズを通して村崎ワカコを演じてきた武田梨奈。酒飲みなら訪れたい魅力的なお店の数々に加え、今回は地方ロケも敢行しました。ワカコの行きつけのお店「逢楽」の大将(野添義弘)や「こもり亭」の従業員・青柳(鎌苅健太)をはじめ、会社の同僚であるみぃさん(山田キヌヲ)やアベちゃん(渡部瑞貴)など、おなじみのメンバーももちろん登場します。

さらに、Season8に続き「こもり亭」の大将役で津田寛治の出演が決定！そして、第1夜「たまらない鉄板焼き」(10月1日放送予定)に俳優・ミュージシャン・文筆家として幅広く活躍中のマキタスポーツが、第2夜「町中華と野菜炒め」(10月8日放送予定)にはベテラン俳優の五頭岳夫が、第 10 夜「野毛で飲み歩き」 (12月3日放送予定)には呑兵衛としてのポジションを確立している玉袋筋太郎のゲスト出演が決定！どうぞお楽しみに!!!

キービジュアル

紅葉、そして南瓜に茸と秋の味覚に囲まれて、大好きなお酒を手にポーズを取るワカコの柔らかい表情が特徴的なキービジュアルに仕上がりました。Season9ではどんなお酒が登場するのか。期待してお待ちください！

オープニング主題歌

そして、本作を彩るオープニング主題歌に、若い世代を中心に幅広い年代から支持を受けるりりあ。の「3%と私。」が決定!!! “3%のこのお酒”といった本作に関連する歌詞がワカコの姿を想像させます。りりあ。のエモーショナルな歌声にマッチした明るくポップな元気が出る楽曲です。アニメと実写が融合した斬新なオープニング映像にもご期待ください。

りりあ。「3%と私。」(VIA / TOY'S FACTORY)

■ コメント

ワカコ酒 Season9のオープニング曲を担当させていただき、ありがとうございます！今回書き下ろした「3%と私。」は私の日常を曲にしました。ドラマと共に楽曲にも共感していただけたら嬉しいです！

■ プロフィール

2019年秋頃よりTikTokやYouTubeで顔出しなしで弾き語り投稿を始めるとエモーショナルな歌声と豊かな表現力が話題となり幅広い年代から注目される。

初オリジナル楽曲「浮気されたけどまだ好きって曲。」は LINE MUSIC の初日デイリー1位、ウィークリーランキング1位獲得し、YouTube 動画再生数は1575万回超え、チャンネル登録者数は 48 万人以上。TikTokフォロワーは125万人を超え、TikTok内弾き語りシンガーソングライターでは最多のフォロワー数を誇る。

2020 年11月には TOY’ S FACTORY 新設レーベル「VIA」から「蛙化現象に悩んでる女の子の話。」でメジャーリリースを果たす。

2021年10月リリースの「私じゃなかったんだね。」では人気モデル莉子が出演する初実写MVが若い世代を中心に話題となり、YouTube動画再生数は1602万回(2025年6月25日現在) を突破。

2022年には映画『バブル』のヒロイン役・ウタの声優に大抜擢され、ED主題歌「じゃあね、またね。」を担当。5月11日にはこれまでのりりあ。の音楽活動をはじめてからリスナーと共に歩んできた軌跡を一つのパッケージにした、初の EP「記録」をリリース。

2023年7月放送のTVアニメ「わたしの幸せな結婚」ではオープニング主題歌（「貴方の側に。」）を担当し、2025年1月放送の第二期でもオープニング主題歌（「幸せな約束。」）を担当。

2024年10月には TV アニメ「らんま 1/2」のエンディングテーマ（「あんたなんて。」）を務め、エモーショナルな歌声と豊かな表現力が話題となる。2024年4月に開催された初のワンマンライブではチケットがキャパシティーを大幅に上回る応募数を記録するなど国内外問わず幅広い年代から注目されている。

🄫新久千映／コアミックス

【原作紹介】

『ワカコ酒』 (月刊コミックゼノン／コアミックス) 著者：新久千映 発売：コアミックス

1～25巻 好評発売中！

---

村崎ワカコ26歳。酒呑みの舌を持って生まれたがゆえに

今宵も居場所を求めてさすらう女ひとり酒。

あなたの隣にいるかもしれない、おひとり様仕様の呑兵衛ショート♪

---

『ワカコ酒』1話試し読み：

https://comic-zenon.com/episode/10834108156688950516

【Season9 各話タイトル】(※放送日は予定)

10月1日(水) 第1夜「たまらない鉄板焼き」

10月8日(水) 第2夜 「町中華と野菜炒め」

10月 15 日(水) 第3夜 「呑める魚屋で一杯」

10月22日(水) 第 4 夜 「北塩原村で女子旅」

10月29日(水) 第5夜 「待望のサムギョプサル」

11月5日(水) 第6夜 「バーで絶品グラタン」

11月12日(水) 第7夜 「増毛町の海鮮を満喫」

11月19日(水) 第8夜 「留萌の夜を一人呑み」

11月26日(水) 第9夜 「燗酒を極める」

12月3日(水) 第10夜 「野毛で飲み歩き」

12月10日(水) 第11夜 「寒い日の沖縄料理」

12月17日(水) 第12夜 「天ぷらでぷしゅー♪」

≪イントロダクション≫

今日もしあわせひとり酒-

村崎ワカコは酒と料理が何より大好きな26歳。偶然見つけた店でも、勇気を出して一歩足を踏み入れる呑兵衛女子である。ワカコは職場での出来事に想いを巡らせたり、他のお客さんたちの会話に耳を傾けたりしながら、酒場でのひとり飲みを満喫している。時にはこれと決めた料理と酒に舌鼓をうち、時にはまったりと旬の料理とお酒を嗜み―そんなワカコの酒との付き合いを優しく見守る友人や会社の同僚、行きつけの店「逢楽」の大将ら、周りの人々。酒と料理がぴったりと合わさった刹那、全身が高揚感に包まれた彼女の口からは、思わず「ぷしゅー」と吐息が漏れる。ワカコ、至福の瞬間である。

≪番組概要≫

【タイトル】 ワカコ酒 Season9

【放送日時】 2025年10月1日(水) スタート

毎週水曜 深夜24時00分～24時30分

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ） 全国無料放送

【配信】 NTTドコモの映像配信サービス「Leminoプレミアム」では1週間独占先行配信され、第１話から最新話まで全話ご視聴いただけます。

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」では、ＢＳテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信。

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/

【原作】 新久千映『ワカコ酒』(月刊コミックゼノン／コアミックス)

【主演】

【出演】 武田梨奈

山田キヌヲ、鎌苅健太、門間航、渡部瑞貴、佐古井隆之、長谷川慎也、しおつかこうへい、野添義弘、津田寛治

ゲスト：マキタスポーツ（友情出演）、五頭岳夫、玉袋筋太郎 ほか

【監督】 久万真路、若林将平、窪田太郎

【脚本】 阿相クミコ、女里山桃花、久万真路、若林将平

【オープニング主題歌】 りりあ。「3%と私。」(VIA / TOY'S FACTORY)

【チーフプロデューサー】 森田昇 (テレビ東京)

【プロデューサー】 川村庄子(テレビ東京)、石井光雄(エムロックス)、湊谷恭史(ダーウィン)

【コンテンツプロデューサー】 久保田渉(テレビ東京)、荻野史歩(テレビ東京)

【制作】 ＢＳテレ東、ダーウィン

【製作・著作】 2025「ワカコ酒9」製作委員会

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/

【公式Ｘ】 https://x.com/wakakozake_TV ／ @wakakozake_TV

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/wakakozake_tv ／ @wakakozake_tv





