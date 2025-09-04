¤ê¤ê¤¢¡£¡¢¿·¶Ê¡Ö3%¤È»ä¡£¡×¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¥ï¥«¥³¼ò Season9¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë
¤ê¤ê¤¢¡£¤Î¿·¶Ê¡Ö3%¤È»ä¡£¡×¤¬BS¥Æ¥ìÅì¡Ø¥ï¥«¥³¼ò Season9¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù¤Ï¡È¼ò°û¤ß¤ÎÀå¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿OL¤ÎÂ¼ºê¥ï¥«¥³(26ºÐ)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼ò¾ì¤ò¤µ¤¹¤é¤¤¡¢½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£Îß·× 330ËüÉô(»æ¡¦ÅÅ»Ò¹ç·×¡¿´û´© 25 ´¬)¤òÄ¶¤¨¤ë¿·µ×Àé±Ç¤Î¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù(·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÉðÅÄÍüÆà¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ê¤ê¤¢¡£¤ÏTikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬124Ëü¿Í¡¢YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬49Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤À¡£Æü¡¹¤Î¿É¤¤¤³¤È¤äÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Á°¸þ¤¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¡È»ä¡£¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ï¥«¥³¼ò Season9¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö3%¤È»ä¡£¡×¤Ï»ä¤ÎÆü¾ï¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡¤ê¤ê¤¢¡£
¢£¡Ø¥ï¥«¥³¼ò Season9¡Ù
ÊüÁ÷¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å) ¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ¿åÍË ¿¼Ìë24»þ¡Á24»þ30Ê¬
ÊüÁ÷¶É¡§BS¥Æ¥ìÅì(BS§ch)¡¿ BS¥Æ¥ìÅì4K(4K§ch) ¢¨Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï1½µ´ÖÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡ÖTVer¡×¤Ç¤Ï¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¤ò1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®¡£
▶¥Æ¥ìÅìHP¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶TVer¡§https://tver.jp/
¸¶ºî¡§¿·µ×Àé±Ç¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù(·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)
¼ç±é¡§ÉðÅÄÍüÆà
½Ð±é¡§»³ÅÄ¥¥Ì¥ò¡¢³ù´£·òÂÀ¡¢Ìç´Ö¹Ò¡¢ÅÏÉô¿ðµ®¡¢º´¸Å°æÎ´Ç·¡¢Ä¹Ã«Àî¿µÌé¡¢¤·¤ª¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢ÌîÅºµÁ¹°¡¢ÄÅÅÄ´²¼£
¥²¥¹¥È¡§¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¸ÞÆ¬³ÙÉ×¡¢¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡§µ×Ëü¿¿Ï©¡¢¼ãÎÓ¾Ê¿¡¢·¦ÅÄÂÀÏº
µÓËÜ¡§°¤Áê¥¯¥ß¥³¡¢½÷Î¤»³Åí²Ö¡¢µ×Ëü¿¿Ï©¡¢¼ãÎÓ¾Ê¿
¢§¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¤ê¤ê¤¢¡£¡Ö3%¤È»ä¡£¡×(VIA / TOY¡ÇS FACTORY)
À©ºî¡§BS¥Æ¥ìÅì¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó
À½ºî¡¦Ãøºî¡§2025¡Ö¥ï¥«¥³¼ò9¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°HP¡§https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/
¸ø¼°X¡§https://x.com/wakakozake_TV ¡¿ @wakakozake_TV
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/wakakozake_tv ¡¿ @wakakozake_tv
©¿·µ×Àé±Ç¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡©2025¡Ö¥ï¥«¥³¼ò9¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¡ãAsia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¡ä
9·î30Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku
open18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/riria-t/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/riria0000/
¡¦¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/riria/
11·î20Æü(ÌÚ)¡¡¹½£²»³ÚÅâ¿Í´Û
open19:00 / start20:00
https://www.showstart.com/event/270564
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡VAS ear´¤æè
open12:00 / start13:00
https://www.showstart.com/event/270563
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
VIP¥Á¥±¥Ã¥È 580¸µ / °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 380¸µ
¢¨VIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡ÜËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(A4¥µ¥¤¥º¤Î¹Å¼Á»ÅÍÍ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¼êÅÏ¤·)
