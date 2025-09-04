Aぇ! group正門良規、木村拓哉との初挨拶は「帰ろうと思った」理由明かす
【モデルプレス＝2025/09/04】Aぇ! groupの正門良規が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。先輩と過ごす時の心配事を明かした。
【写真】Aぇ! group正門良規＆高梨臨がキス寸前
この日は普段気にしてしまうことについてトークを展開。例えばライブ前のプレッシャーについて、正門は「そこまでのプレッシャーはなかったです」と普段から特段感じることはないという。しかし、「やっぱり木村拓哉さんとご一緒した時は、初めましてのご挨拶行く時、ほんまに帰ろうかと。緊張しすぎて」と映画「グランメゾン・パリ」（2025年）で共演した木村への挨拶が特に緊張したと振り返った。
また、食事会での心配事についてもトーク。正門は「いろんな人がいる食事会ってなった時は、焼肉とかとりあえず下の人が焼く」と後輩が肉を焼く立場になるというが、「でも自分で焼きたい人もいるんですよ」と先輩ごとに対応が分かれると明かした。
そのため「『俺いいよ』って言われるけど、自分のことだけやってると周りの人から『こいつ焼いてないな』って思われるのも嫌」と周りの人から先輩のことをしていないと思われてしまうと心配なんだという。また、だからといって先輩が自分で焼きたいと言っていたと周囲に説明も、「言えない！言えたら良いんですけど」とどうしようもない状況を口にしていた。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group正門良規、木村拓哉との初挨拶回顧
◆Aぇ! group正門良規、先輩後輩との食事会での心配事とは
