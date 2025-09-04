冨永愛、ハマった手作りアイス披露「どちらもギルティフリー」
【モデルプレス＝2025/09/04】モデルで俳優の冨永愛が3日、自身のInstagramを更新。この夏にハマった手作りアイスを披露した。
【写真】冨永愛、健康的な手作りアイス
冨永は「今年の夏は割とお出かけできて、満喫したよ。ラーメンも食べたし」と充実した夏を振り返りつつ、写真を投稿。「手作りアイスにハマった夏でした。カカオココナッツアイスと豆腐ベリーアイス。どちらもギルティフリー」と健康的な手作りアイスに挑戦したことを明かし、「どこかでレシピ紹介しますね」と予告もした。
この投稿に、ファンからは「レシピ知りたい」「作ってみたい」「ギルティフリー最高」「健康的」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】冨永愛、健康的な手作りアイス
◆冨永愛、手作りアイス作りにハマった夏
冨永は「今年の夏は割とお出かけできて、満喫したよ。ラーメンも食べたし」と充実した夏を振り返りつつ、写真を投稿。「手作りアイスにハマった夏でした。カカオココナッツアイスと豆腐ベリーアイス。どちらもギルティフリー」と健康的な手作りアイスに挑戦したことを明かし、「どこかでレシピ紹介しますね」と予告もした。
この投稿に、ファンからは「レシピ知りたい」「作ってみたい」「ギルティフリー最高」「健康的」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】