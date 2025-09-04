Niko¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈOPEN¡£Í½Ìó²ñ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎCD¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÉÁ´Ê¸·ÇºÜ
Niko¤ó¤¬9·î24Æü¤ËCD¤Î¤ß¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¡¢ËÜÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã1st album release extra tour final¡Ê¡õ 2nd album pre release event¡Ë¡ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó²ñ¡Ù¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»îÄ°ÍÑCD¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤À¡£
Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Ç¤¤º¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡Ö400»ú°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬Í½Ìó²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆÃÊÌÍ½Ìó¡£ºòÆü9·î3Æü¤¬¡¢¤½¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤Ç¡¢ÆÏ¤¤¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÈãÈ½¡¢ÇÍëÊ»¨¸À¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢É¬¤º¡¢Á´Ê¸¤¬ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É³¦·¨¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖHOLIDAY! RECORDS¡×¤Ç¤â¡¢µÞî±¡¢ÀèÃå100Ì¾¤Ë¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆÃÊÌÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨ ½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¾·ÂÔ·ô¡×ÉÕ¤
¼ýÏ¿¶Ê¡§fragile reportbendnai-¤ï·¤dried¤µ¤Þpake¤È¤¥¡Á¤Ð¤Ã¤É¥°¥Ð¥Þ¥¤¡ª¡ª(^Ž¡^)// ŽÊŽ²
¡ã2nd Album¡Öfragile Report¡×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµLIVE¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡×¡ä
10/16(ÌÚ) ¿ÀÆàÀî¸©10/18(ÅÚ) ÆÊÌÚ¸©10/19(Æü) Ä¹Ìî¸©10/20(·î) »³Íü¸©10/24(¶â) ·²ÇÏ¸©10/26(Æü) °ñ¾ë¸©10/27(·î) ÀéÍÕ¸©10/31(¶â) ºë¶Ì¸©
2025Ç¯
¡Ú´ØÅì/¹Ã¿®¥·¥ê¡¼¥º¡Û
01-¡. 10/15(¿å) ÅìµþÅÔ
¡ÚÅìËÌ¥·¥ê¡¼¥º¡Û11/01(ÅÚ) µÜ¾ë¸©11/03(·î) »³·Á¸©11/05(¿å) ´ä¼ê¸©11/06(ÌÚ) Ê¡Åç¸©11/11(²Ð) ½©ÅÄ¸©11/12(¿å) ÀÄ¿¹¸©
¡ÚËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¡Û
16-¡. 11/14(¶â) ËÌ³¤Æ»
16-¢. 11/20(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»
¡ÚËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/02(²Ð) ÀÐÀî¸©12/03(¿å) Ê¡°æ¸©12/04(ÌÚ) ¿·³ã¸©12/05(¶â) ÉÙ»³¸©
¡Ú´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥·¥ê¡¼¥º¡Û12/07(Æü) ¼¢²ì¸©12/12(¶â) »°½Å¸©12/13(ÅÚ) °¦ÃÎ¸©12/14(Æü) ÀÅ²¬¸©12/17(¿å) ´ôÉì¸©12/18(ÌÚ) ÂçºåÉÜ12/19(¶â) µþÅÔÉÜ12/23(²Ð) ÏÂ²Î»³¸©12/24(¿å) ÆàÎÉ¸©12/25(ÌÚ) Ê¼¸Ë¸©
¢£ 2026Ç¯
¡Ú»Í¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/15(ÌÚ) ÆÁÅç¸©01/16(¶â) ¹âÃÎ¸©01/17(ÅÚ) °¦É²¸©01/18(Æü) ¹áÀî¸©
¡ÚÃæ¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/19(·î) ²¬»³¸©01/21(¿å) ¹Åç¸©01/22(ÌÚ) Ä»¼è¸©01/23(¶â) Åçº¬¸©01/24(ÅÚ) »³¸ý¸©
¡Ú¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¡Û01/25(Æü) Ä¹ºê¸©01/26(·î) º´²ì¸©01/28(¿å) Ê¡²¬¸©01/29(ÌÚ) ·§ËÜ¸©01/30(¶â) ÂçÊ¬¸©01/31(ÅÚ )µÜºê¸©02/01(Æü) ¼¯»ùÅç¸©
¡ÚÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡õ²Æì¸ø±é¡Û
01-¢. 2026/02/15(Æü) ÅìµþÅÔ
¢¨ ³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ / ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
¢¨ ¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢CD¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ËµºÜ
¡ãNiko¤ó ¡ß Apes presents¡ØRisorgimento¡ÙNiko¤ó Re:TOUR -¥Á¥Ã¥¿360 -¡ä
2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ) at ¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA¡Ç
OPEN 18:00 / START 19:00
½Ð±é¡§Niko¤ó / Apes
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
´ü´Ö¡§9/2(²Ð) 12:00 ¡Á 9/30(²Ð) 23:59
