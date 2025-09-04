世界選手権

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイで準々決勝が行われ、日本がオランダに3-2（20-25、25-20、22-25、25-22、15-12）で勝利し、準決勝に進出した。死闘を制した日本の華麗な連係が、海外ファンから絶賛されている。

第3セット7-10の場面。オランダのスパイクを宮部藍梨が指先で弾いた。こぼれ球を北窓絢音が体を投げだしてレシーブ。セッターの関菜々巳が体勢を崩しながらもトスを上げると、最後は和田由紀子が強烈なスパイクを叩き込んだ。

華麗な守備から得点に繋がったシーンを国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式インスタグラムが公開。文面では「ディフェンスが芸術になる」「これぞカウンターアタック」と記した。

海外ファンからは「素晴らしい精神力。おめでとう日本」「なんて試合なの!!! 見ていて本当に満たされた。日本を見るのが大好きよ」「本当にこの試合は息ができなかった。ファイナルらしい良い試合」「ワダァァァァ」「この2チームの本当にタフな試合だったわ」と絶賛されている。



