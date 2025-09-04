柏木由紀子77歳、“手作り料理”に絶賛の声「栄養満点」「素敵」「オシャレ」 箸置きも印象的
女優の柏木由紀子が、4日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】柏木由紀子77歳、“手作り料理”が「栄養満点」「素敵」 完成までの様子（6枚）
SNSにて度々オシャレなコーデを投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回は、玉ねぎたっぷりのしょうが焼きや、副菜を作る様子を動画で公開。栄養満点な料理に、ファンからは「美味しそうです」「お洒落」などの声が多数寄せられた。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
