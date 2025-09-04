「所さんお届けモノです！」9月27日をもって終了 8年半にわたりレギュラー放送
【モデルプレス＝2025/09/04】MBS／TBS系全国ネットで放送中の『所さんお届けモノです！』（毎週土曜朝7時30分〜）が、9月27日の放送をもって終了することを発表した。
【写真】アンガールズ田中、実父の顔出しショット
2017年4月9日午後5時からレギュラー放送を始めた同番組。MCは所ジョージが務め、2022年に土曜の朝への時間変更を経て、この9月をもって約8年半の歴史に幕を閉じる。
スタジオの所へのお届けモノを探して、チャンカワイによる「五街道シリーズ」や、俳優・真飛聖が軽相模湾を巡る軽トラシリーズ、ゲストが地元の行きつけをプレゼンする「ふるさと満喫グルメ」など様々な企画を送ってきた。なお、9月の放送は世界陸上の放送に伴い、9月6日、9月27日の2回となる。（modelpress編集部）
・放送日時：毎週土曜7時30分
・M C：所ジョージ
・出演：田中卓志（アンガールズ）、岡崎紗絵
9月6日（土）の『ハテナボックス』キッチングッズ編では、料理道具街・合羽橋で8500点以上のキッチングッズを扱う飯田屋の店主が「これは包丁界の大発明！」と認めた商品や、2年間で10万本を売り上げるほどヒットした水筒、世界一のパン職人と共同開発した業界初の機能を搭載したトースターが紹介される。さらに、「カチカチの冷凍カレーパンが、全く焦げてないのに中身は熱々になる」と聞き、半信半疑だった所も驚く技術が明かされる。
9月27日（土）放送の『五街道の新！新名物SP』では、ゲストのチャンカワイが、番組史上最大スケールの企画「街道シリーズ」で所に届けた新名物が進化した“新！新名物”が紹介される。中山道・中津川宿にある創業118年の老舗が作る栗きんとんの新名物や、東海道・三島宿にあるふがし専門店の新名物が登場する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】アンガールズ田中、実父の顔出しショット
◆「所さんお届けモノです！」レギュラー放送終了発表
2017年4月9日午後5時からレギュラー放送を始めた同番組。MCは所ジョージが務め、2022年に土曜の朝への時間変更を経て、この9月をもって約8年半の歴史に幕を閉じる。
◆所さんお届けモノです！
・放送日時：毎週土曜7時30分
・M C：所ジョージ
・出演：田中卓志（アンガールズ）、岡崎紗絵
◆9月6日（土）放送
9月6日（土）の『ハテナボックス』キッチングッズ編では、料理道具街・合羽橋で8500点以上のキッチングッズを扱う飯田屋の店主が「これは包丁界の大発明！」と認めた商品や、2年間で10万本を売り上げるほどヒットした水筒、世界一のパン職人と共同開発した業界初の機能を搭載したトースターが紹介される。さらに、「カチカチの冷凍カレーパンが、全く焦げてないのに中身は熱々になる」と聞き、半信半疑だった所も驚く技術が明かされる。
◆9月27日（土）放送【最終回】
9月27日（土）放送の『五街道の新！新名物SP』では、ゲストのチャンカワイが、番組史上最大スケールの企画「街道シリーズ」で所に届けた新名物が進化した“新！新名物”が紹介される。中山道・中津川宿にある創業118年の老舗が作る栗きんとんの新名物や、東海道・三島宿にあるふがし専門店の新名物が登場する。
【Not Sponsored 記事】