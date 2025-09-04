西村歩乃果、aespaカリナ風メイクで雰囲気ガラリ「そっくり」「二度見した」驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの西村歩乃果が9月3日、自身のInstagramを更新。4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）を意識したメイクに挑戦し、話題を呼んでいる。
【写真】西村歩乃果、人気韓国アイドルメイクが「そっくり」
西村は「カリナ意識してメイクしたんだけど顔違いすぎて寄せるの難しい」とカリナを参考にしたメイクに挑戦したことを報告。自撮りを載せ「いつものメイクとどっちの方が好きですか」とファンに問いかけた。
この投稿に、ファンからは「そっくり」「二度見した」「雰囲気変わる」「どっちも可愛い」「カリナっぽいと思った」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。
西村は、2017年に秋元康氏が企画したテレビ朝日系公開オーディション番組「ラストアイドル」に出演し、2022年5月まで女性アイドルグループ・ラストアイドルとして活動。Netflixで世界配信中の「オオカミちゃんには騙されない」にも出演し、大きな話題を呼んだ。現在はYouTube、グラビアなど幅広く活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西村歩乃果、人気韓国アイドルメイクが「そっくり」
◆西村歩乃果、aespaカリナ風メイクに挑戦
西村は「カリナ意識してメイクしたんだけど顔違いすぎて寄せるの難しい」とカリナを参考にしたメイクに挑戦したことを報告。自撮りを載せ「いつものメイクとどっちの方が好きですか」とファンに問いかけた。
西村は、2017年に秋元康氏が企画したテレビ朝日系公開オーディション番組「ラストアイドル」に出演し、2022年5月まで女性アイドルグループ・ラストアイドルとして活動。Netflixで世界配信中の「オオカミちゃんには騙されない」にも出演し、大きな話題を呼んだ。現在はYouTube、グラビアなど幅広く活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】