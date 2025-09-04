菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波が演出家、ダンサー、放送作家、巫女に！ 三谷幸喜新ドラマキャラビジュ解禁
三谷幸喜が脚本を務める10月1日スタートのドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、主人公の劇団の演出家（菅田将暉）、ダンサー（二階堂ふみ）、放送作家（神木隆之介）、巫女（浜辺美波）のキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】演出家、ダンサー、放送作家、巫女になりきり！キャラビジュアル
三谷幸喜が25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマの脚本を手がける本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
1984年といえば、バブル経済の前夜にあたる時代。数年後、日本は未曽有の好景気に溺れ、大人たちは夜な夜な繁華街で羽振りよくお金をばらまいた。渋谷は若者文化の中心地として活気づき、「渋谷PARCO」や「SHIBUYA109」はカルチャーの発信地として多くの若者でにぎわっている。手にスマホはなく、人々はいつも前を見ていた。
浮き足立つ世相の一方で、渋谷の片隅にはまだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。不器用ながらも、生きることに一生懸命な“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。
この度、メインキャスト4人のキャラクター像が初解禁。
主人公の劇団演出家・久部三成（くべ・みつなり／菅田将暉）、ミステリアスなダンサー・倖田リカ（こうだ・りか／二階堂ふみ）、新人の放送作家・蓬莱省吾（ほうらい・しょうご／神木隆之介）、神社の巫女（みこ）・江藤樹里（えとう・じゅり／浜辺美波）が、渋谷の一角で日常を送る姿を収めている。
久部（菅田）は成功を夢見る“熱量の塊”のような男。強い信念を感じさせる目はまっすぐと未来を見つめる。彼の背後にはWS劇場という古びた建物があり、エントランスのネオンが渋谷の夜を煌々（こうこう）と照らす。
リカ（二階堂）はダンサーらしいアーティスティックな雰囲気をまとう妖艶な女性。ビジュアルは彼女がたばこを片手に楽屋で一服している姿を切り取ったもので、何かに思いをはせている様子。その視線の先にあるものとは。
放送作家・蓬莱（神木）は、「グローブ荘」という渋谷の古アパートから出かける瞬間を捉えたもの。ジャケットにネクタイ姿、髪型も身なりも整えて新人の初々しさが全身からにじんでいる。
そして、巫女の樹里（浜辺）は、八分（はっぷん）神社の看板が立て掛けられた渋谷の片隅で誰かを待っている様子。神聖な巫女装束と、ブロック塀に描かれたスプレーの落書きのコントラストが印象的な1枚となっている。
プロデューサーの金城綾香は「このドラマほど撮影中に“今の瞬間をカメラにおさめたかった！”と思う現場はありませんでした。そこでわがままを言って、それぞれのキャラクタービジュアルなる写真を撮らせていただきました。まずは4名の写真を解禁させていただきますが、実は他の方々のお写真もあります。ぜひこのドラマの“舞台”に登場する方が誰なのか、そしてどんなキャラクタービジュアルが発表されるのか、合わせてご期待ください」とコメントを寄せている。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、フジテレビ系にて10月1日より毎週水曜22時放送（初回は30分拡大）。
