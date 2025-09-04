¸½Ìò½÷»ÒÂç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡È¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡É¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡Ö¤«¤ï¤Á¡Á¡×¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¤¬3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«10Ëç¡Ë
¡¡µ×ÌÚÅÄ¤¬¡ÖÇ°´ê¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤¿µ×ÌÚÅÄ¤¬¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÅÚ´É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤È´î¤Öµ×ÌÚÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤Á¡Á¡×¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¡©¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡Ê¤¯¤¤¿ ¤Û¤Î¤«¡Ë
2002Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¡×2´üÀ¸¡Ê³ØÀ¸ÈÖ¹æ18ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈËö´ü¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ß¥¹À®ìþ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2023¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖMiss of Miss 2024¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Öµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@honoka_kukita¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«10Ëç¡Ë
¡¡µ×ÌÚÅÄ¤¬¡ÖÇ°´ê¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤¿µ×ÌÚÅÄ¤¬¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È»Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤ËÅÚ´É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡Ê¤¯¤¤¿ ¤Û¤Î¤«¡Ë
2002Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£À®ìþÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤Ëºß³ØÃæ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¡×2´üÀ¸¡Ê³ØÀ¸ÈÖ¹æ18ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÈÖÁÈËö´ü¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¥ß¥¹À®ìþ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2023¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖMiss of Miss 2024¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×5¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Öµ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@honoka_kukita¡Ë