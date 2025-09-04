デビュー30周年を迎えるBONNIE PINKの新曲「Like Gravity」が、アニメ″ステつよ“のEDテーマに決定した。

赤井まつり原作「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」（オーバーラップ文庫/コミックガルド）、略してアニメ「ステつよ」は、″暗殺者″の能力を得た少年”晶″が、エルフの少女″アメリア″と出逢い、真の″暗殺者″へと至るまでの物語だ。楽曲制作にあたり、原作やコミック、アニメ資料を読み込んだBONNIE PINKは、ヒロイン″アメリア″の「重力魔法(Gravity)」に着目し、″晶″と出逢い、共に寄り添いながら生きていく、そんな繊細で強く美しい″アメリア″の心情を描いた「Like Gravity」で描いたという。

「原作やコミック、アニメの資料とにらめっこしながら、楽曲のテーマ探しをしていた時に飛び込んできたのが、アメリアの″重力魔法(Gravity)″でした。女性の目線の歌が望ましいとアニメ制作チームから言われていたので、アメリアの気持ちを歌にできたらと思っていました。晶とアメリアという出自の違う2人が出会って、共に切磋琢磨するうちに惹かれあい、いずれ別れが待っているかもしれないけれど今という時を寄り添って生きていく。そんな2人の関係を重力で表現したのがこの”Like Gravity”です。2人の行く末を見守りながら、この楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです」──BONNIE PINK

BONNIE PINKのデビュー日である9月21日には、30周年を記念したライブがLINE CUBE渋谷で開催となる。この新曲「Like Gravity」も、このライブで初披露される予定だ。翌9月22日にデジタルシングルとして「Like Gravity」がリリースされる。

