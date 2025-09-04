ガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』（読み：ビーーーム）創刊号が、9月30日に発売されることが決定。本日9月4日より予約がスタートした。

表紙＆巻頭特集は、2026年2月に東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣。ロングインタビューと撮り下ろしグラビアを通して、彼女の“アイドルという生き方”に迫る。

中面では、時代を切り拓くアイドルやアーティストを多数フィーチャー。Juice=Juice 井上玲音＆江端妃咲、SKE48 熊崎晴香＆佐藤佳穂、OCHA NORMA 窪田七海＆北原もも、僕が見たかった青空 塩釜菜那＆八木仁愛＆杉浦英恋、CiON、fav me、大熊和奏（Spileben）、Mumeixxx、松本直美（フットサル日本女子代表）、高嶺のなでしこらの撮り下ろしインタビューを掲載。

さらに、夏を熱くした大型フェスの舞台裏に迫る特集も収録。世界最大のアイドルフェス＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2025＞特集では、アイドリング!!!、わーすた、虹のコンキスタドール、マジカル・パンチライン、Peel the Apple、可憐なアイボリー、ファントムシータ、AOAOらのスペシャルインタビューを収録。

8月9日〜11日に国営ひたち海浜公園で実施された大型音楽フェス＜LuckyFes’25＞バックヤードインタビュー企画には、FRUITS ZIPPER、私立恵比寿中学、つばきファクトリー、AMEFURASSHI、IS:SUE、MYERAが登場する。

また、スペシャルグラビア企画には、SKE48卒業後も輝きを放ち続ける北野瑠華が出演。撮影は、26時のマスカレイドの元リーダーでフォトグラファーとしても活動中の江嶋綾恵梨が担当。

豪華ラインナップと独自企画が満載のガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』創刊号をお見逃しなく。

『BEEEEM』vol.1

発売日：2025年9月30日（火）

仕様：A4カラー／100P

価格：2,200円 【コンテンツ】

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）

井上玲音×江端妃咲（Juice=Juice）

熊崎晴香×佐藤佳穂（SKE48）

窪田七海×北原もも（OCHA NORMA）

杉浦英恋（僕が見たかった青空）

塩釜菜那×八木仁愛（僕が見たかった青空） CiON

fav me 大熊和奏（Spileben）

Mumeixxx

松本直美（バルドラール浦安ラス・ボニータス） 高嶺のなでしこ 特集『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025』

バックヤードインタビュー『LuckyFes’25』

スペシャルグラビア 北野瑠華（撮影：江嶋綾恵梨） and more

◆『BEEEEM』vol.1情報ページ