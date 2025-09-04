声優・田中ちえ美の2nd写真集（10月6日（月）発売）のタイトルが「reveal」に決定し、表紙3種と先行カット第3弾が公開された。

前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。

“素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て、これまでの彼女のイメージを覆す「オトナの表情」をテーマに、自身初となるランジェリーカットにも挑戦している。

タイトルは「田中ちえ美写真集 reveal」に決定。“reveal”には、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現した一冊にぴったりのタイトルに。また、これまでの人生を赤裸々に語った1万字超のロングインタビューも掲載され、写真と双方で「本当の田中ちえ美を明らかにする」写真集となっている。

タイトル決定に伴い、3種類の表紙も解禁。通常版に加え、インフォスクエア版、そして電子版で異なる魅力が堪能できる豪華な仕様。通常版の表紙を飾るのは、夕暮れの湖畔で撮影された花柄ワンピース姿。光に包まれた柔らかな表情は、前作から成長した大人の女性の美しさを感じさせる。インフォスクエア版は、マカオの夜景を背景に、黒いドレスをまとった一枚。初のランジェリーカットは電子版の表紙に採用。写真集のコンセプトである「大人の美」が凝縮されている。

さらに、先行カット第3弾として、通常版表紙を飾る花柄ワンピース姿の一枚と、「オトナの美」を象徴するような強気の黒のランジェリーカットも解禁された。

書誌情報

発売日：2025年10月6日（月）

定価：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ

撮影：桑島智輝

編集：声優グランプリ

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

＜田中ちえ美 プロフィール＞

たなか・ちえみ

10月6日生まれ。静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X：@t_chiemi1006

Instgram：@chiemi._.tanaka

