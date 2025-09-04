「とんねるず」木梨憲武と妻で女優の安田成美の夫婦ショットが公開された。

男性デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のブラザー・コーンが４日までにインスタグラムを更新。「いよいよ今夜６時『２０２５ ０９／０３ ＫＩＮＡＳＨＩ ＣＬＡＳＳＩＣ @東京オペラシティコンサートホール』（指揮：三ツ橋敬子／東京フィルハーモニー交響楽団）のゲストとして俺と憲武と２人でＷｏｎ’ｔ Ｂｅ Ｌｏｎｇ を東京フィルハーモニー交響楽団の演奏をバックに歌っちゃいます」という。「そしてなんと、ナル（安田成美）もあの懐かしいアニメの歌を歌うかも！？今夜は凄（すご）いコンサートになる事マツゲェ〜ネェ〜。楽しみ」と興奮気味につづった。

ブラザー・コーンは木梨夫婦と記念撮影。安田は白いノースリーブにロングスカートのキュートなコーデでニッコリとほほえんだ。

木梨と安田は映画「そろばんずく」（森田芳光監督）で出会い、１９９４年に結婚。３人の子どもをもうけた。安田は昨年２月にテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、当時２０歳の長女の顔出し写真を公開。目鼻立ちがはっきりとした美形で「憲武さんに似てるっていうと怒るんです」と語っていた。