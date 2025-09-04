3バックも4バックも「自分の強さだと思う」

日本代表DF関根大輝が9月3日、米遠征を行なっているアメリカ・バークレーで国際親善試合メキシコ戦（現時間6日／オークランド）に向けて意気込んだ。

練習3日目は冒頭15分を公開。今回は最終ラインで負傷者が続出しており、関根の活躍は期待が懸かる。

関根はスタッド・ランスでは右サイドバックに入っているものの、森保ジャパンでは「3バックの右で出るイメージの方がやっぱり大きい」と自身も考える。それでもやはり「4バックの右もできる。そこでプレーできるのは自分の強さだと思うので、可変もするだろうし、いろんなフォーメーションをやるなかで、幅のあるプレーを見せたい」と力を込めた。

所属クラブでは、中央を意識しながらも攻撃に関わる役割も求められている。決定的な仕事も関根の強みとなってくる。

昨年10月に追加招集で初のA代表入りを果たし、今年6月のオーストラリア戦で8か月越しのデビューを飾った。関根にとってこの2戦はW杯に向けて貴重。「チャンスをもらえた時に自分のプレーを出してアピールしたい」。この経験を必ず生かしたい。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）