関東、関西の立ち食いそばの違いがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】違いがはっきり！こちらが関西風

「←関東の立ち食いそば 関西の立ち食いそば→」



と2種類のそばを紹介したのは関東出身で現在は大阪在住のせいげつさん（@seigetu_burari）。



つゆが真っ黒で天ぷらも丼を覆わんばかりにボリューミーな関東のそばと、つゆが澄んでいて丸っこい申し訳程度の天ぷらが乗った関西のそば。一杯のそばに東西の食文化や美意識の違いが大きく反映されていそうだ。



せいげつさんにお話を聞いた。



ーー関東風のそばの天ぷらは何でしょうか？



せいげつ：ゲソ天です。



ーー関東は天ぷらやかき揚げにこだわったお店が多いですね。せいげつさんは関東風、関西風どちらのそばがお好きでしょうか？



せいげつ：生まれ育ちが関東なので、やはりかけそばのツユは関東のほうが好みです。ただこれはそばに限った好みで、関西に来てからはもっぱらうどんを食べることが多いです。そばには辛いツユ、うどんは優しい出汁が合うなと思っています。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



せいげつ：何気なくツイートしただけですが意外に反響があることに驚いています。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「関西以西に行ったら『つゆが黒いと怒られる』という文化を知ってカルチャーショックだった 黒いつゆは田舎くさいとかなんとかで、すごく嫌がられる つぶあんも嫌がられる 関東では『どっちも美味しい』という認識なんだが…」

「関西人ですが、蕎麦は関東の出汁が断然美味しいと思います。関西の立ち食い蕎麦はうどん出汁に蕎麦切りなんでしっくりきません。逆に東京に行ったときに今でもたまにある蕎麦出汁におうどんが入った感じのうどんも？になります。メジャーな小諸、富士はもちろん、新宿駅構内の生蕎麦大好きです。」

「天かすに金を取るのが関東(たぬきそば) 天かす好きに入れろが関西」

「関東生まれの自分が30歳過ぎで大阪に転勤となり、 それから半年後に出張で東京に来た際に立ち食い蕎麦を食べて『辛い！！』と呟いた瞬間、『俺は関西に染まってしまった。ゴメン母さん』と思った思い出。」

「でも三重県の伊勢うどんはつゆが真っ黒（これは関東側に分類したい）」

「その争いに姫路のえきそばが」



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは関東風、関西風どちらのそばに親しみがあるだろうか？



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）