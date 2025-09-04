近畿では、台風15号の最接近は明日5日の見込みですが、接近前の今日4日から大雨となる恐れがあります。雨のピークは今夜から明日5日の昼過ぎにかけてで、南部を中心に総雨量が200ミリを超える所があるでしょう。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意が必要です。

台風15号は明日5日の昼前〜昼過ぎに近畿に最も接近

台風15号は、今日4日は九州の太平洋側を北上し、明日5日は進路を東よりに変えて、昼前から昼過ぎに近畿に最も接近する見込みです。ただ、近畿には、台風接近前から台風周辺の湿った空気や高気圧のふちを回る湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。すでに中部・南部を中心に雨が降り始めており、激しい突風や急な強い雨、落雷に注意が必要です。

近畿に接近前から大雨の恐れ 雨のピークは?

今日4日、近畿では、このあと雨の範囲は北部まで広がり、各地で雨が降るでしょう。雨のピークは、中部と南部では今夜から明日5日昼過ぎ、北部では明日5日未明から昼過ぎで、バケツをひっくり返したような激しい雨や雷雨となる所がある見込みです。また、和歌山県や奈良県南部では、ゴーゴーと音を立てて滝のように降る非常に激しい雨となる恐れもあります。



今日4日の夜、帰りが遅くなる場合や、明日5日の通勤・通学の時間帯は、交通機関に影響が出る可能性もあるため、気象情報や交通情報を確認するようにしてください。

近畿南部を中心に総雨量が200ミリ超の予想

今日4日から明日5日にかけての総雨量は紀伊山地の南側や兵庫県の山沿いを中心に多くなる見通しで、近畿南部では200ミリを超える所もあるでしょう。雨雲が予想よりも発達した場合は、警報級の大雨となる恐れがあります。



近畿では、今日4日夕方から明日5日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分な注意が必要です。また、強風や、太平洋側の沿岸部ではうねりを伴った高波にも注意してください。