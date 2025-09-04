インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、ダイヤモンド専門店のDIAMOND DOT LAB（茨城県つくば市）と共同で調査した「ウェディングドレスが似合うと思う女性芸能人」ランキングを紹介しています。

調査は8月1〜18日にかけて、インターネットで実施。ランキングは1000の有効回答で作成しています。

3位は俳優の今田美桜さんでした。57票を獲得。回答者からは「自分が好きな女性芸能人で、スタイルもよくてかわいくてウエディングドレスを着ても美しいと思うから」（20代・女性）、「若くて顔がかわいすぎるから」（30代・女性）、「清楚（せいそ）でかわいらしくいろいろなスタイルの衣装を着こなせそうだから」（40代・女性）などの回答が寄せられたということです。

2位は俳優の綾瀬はるかさんで、87票でした。回答では「純粋で透明感がある女性だから」（20代・男性）、「スタイルもよいしかわいいし優しそうだし、すごく想像しただけでもドキドキしてしまうから」（40代・男性）、「清楚なイメージでスタイルがいいから」（50代・男性）といった意見が見られたとのことです。

1位は俳優の北川景子さんで、97票でした。投票者からは「いつもきれいにしていて美しいから」（10代・男性）、「美人だから」（20代・女性）、「白が似合うイメージがあります」（40代・女性）、「実際に結婚式で披露したウェディングドレス姿がとてもきれいだったから」（40代・女性）などのコメントが集まったということです。

