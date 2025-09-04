12ºÐ¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥¨»á¡¡¹ñºÝÉñÂæ¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¡ÄÅ·°ÂÌç¤ÎÏ°¾å¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º
2Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤ÎË¬Ãæ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿Ì¼¤Î¥¸¥å¥¨»á¤â¹ñºÝÉñÂæ¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¨»á¤Ï2013Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢12ºÐ¤Ç³°¸ò³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¶â»á°ì²È¤ò¤¤¤¦¡ÖÇòÆ¬¡Ê¥Ú¥¯¥É¥¥¡Ë·ìÅý¡×¤ÇºÇ¤âÄã¤¤Ç¯Îð¤À¡£
¤¿¤À¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÏÍ½ÁÛ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢3Æü¸áÁ°¤ÎÀï¾¡Àá¡Ê¹³ÆüÀïÁè¤ª¤è¤ÓÈ¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯Âç²ñ¡Ë¹Ô»ö»²´Ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅ·°ÂÌçÏ°¾å¤Ë¤Ï¥¸¥å¥¨»á¤òÆ±¹Ô¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦Ãá½ø¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ëÀÊ¤Ë¥¸¥å¥¨»á¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥å¥¨»á¤¬26¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÂ¿¼Ô³°¸ò¤ÎÉñÂæ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âºîÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎË¬Ãæ¤Ç¥¸¥å¥¨»á¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î4ÂåÀ¤½±¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÎÉã¡¦¶âÀµÆü¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡ËÁí½ñµ¤äÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼çÀÊ¤â¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ÎÃæ¹ñË¬ÌäÆ±¹Ô¤ò¸å·Ñ¹½¿Þ¤Î¶ñÂÎ²½¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤À41ºÐ¤È¼ã¤¤¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤¬Ì¼¤òÁá´ü¤ËÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯ÂÎÀ©¤ÎÆÃ¼ìÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â°ÛÎã¤À¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤À¥¸¥å¥¨»á¤ò¡Ö°¦¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¸ø¼°²½¤¬Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¸«¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀ®Ä¹ÇØ·Ê¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀ¸Êì¤ÏËÌÁ÷ºßÆüÆ±Ë¦ÉñÍÙ²È¤Î¹âÍÆÉ±¡Ê¥³¡¦¥è¥ó¥Ò¡Ë¤Ç¡¢¶âÀµÆüÁí½ñµ¤ÎÀµ¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤¬ºßÆüÆ±Ë¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¿Í¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤ÏÉã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¡Ö±£ÆÛ¤ÎÍÄÇ¯´ü¡×¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
Åý°ì¸¦µæ±¡¤Î¥ª¡¦¥®¥ç¥ó¥½¥×¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ØÇòÆ¬·ìÅý¡Ù¤À¤¬¡¢ÀµÅýÀ¤ËÀä¤¨¤ºµ¿¿´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ÎÍÄÇ¯»þÂå¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¿´Íý¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¹¸¢¤«¤é7Ç¯¸å¤Î2018Ç¯¤Ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È²ñ¤Ã¤¿¡£Ä«Ãæ´Ø·¸¤Ç³Ë¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿½ÇÊì¤ÎÉ×¡¦Ä¥À®Âô¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥Æ¥¯¡Ë»á¤Î½ÍÀ¶¡¢³Ë¼Â¸³¤ò´Þ¤à¹â¶¯ÅÙ¤ÎÄ©È¯¤Ê¤É¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤ÆÃæ¹ñ¤Î¡Ö½ËÊ¡¡×¼«ÂÎ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÁêÅö¤Ê´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³°¸òÅª¸ÉÎ©¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¸¥å¥¨»áÆ±¹Ô·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤¬Â¿¼Ô³°¸òÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²áÄø¤Ç¥¸¥å¥¨»á¤òÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤ò¥±¥¢¤¹¤ë»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ»Ä¹ó¤ÊÆÈºÛ¼Ô¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´õ¼á¤·¡¢·àÅª¤ÊÃíÌÜ¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£