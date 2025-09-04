WANDS、“第5期”史上最大規模となった全国ホールツアーのライブBlu-rayを11月19日に発売
ロックバンド・WANDSの“第5期”史上最大規模となる全国ホールツアー『WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜』のファイナル公演を完全収録したライブBlu-rayが、11月19日に発売されることが決定した。
【画像】圧倒的クオリティでパッケージ化！Blu-ray『WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜』ジャケット
同作には、3月にリリースされたアルバム『TIME STEW』を冠したツアーから、5月30日に東京ガーデンシアターで開催されたファイナル公演の全楽曲を収録。圧倒的なクオリティで披露された新旧の名曲・人気曲のライブ映像をパッケージ化した。
さらに特典映像として、大阪公演で披露されたアンコール日替わり曲「Burning Free」と、約40分におよぶ貴重なドキュメンタリー映像を収録。加えて、臨場感あふれるライブ写真を収めた豪華フォトブックレットも封入される。
