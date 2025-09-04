佐田真由美“いつか金髪丸刈りに（笑）” “美髪”表彰イベントでまさかの告白
モデルの佐田真由美（48）が『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』【モデル部門】を受賞し、4日、都内で行われた授賞式に登場した。
【全身カット】エレガント！透け感のある衣装から美肌チラリな佐田真由美
同イベントは、「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦し続ける女性たちにフォーカス。同世代の女性に「私も頑張ろう」とモチベーションを与える“髪”をきっかけとした表彰イベントとなっている。
佐田は「大変素敵な賞を受賞させていただきありがとうございます。髪の毛は生き様を表すものだと言われております。これからもツヤツヤとしてさらさらのヘアを作っていきたいと思います」と笑顔を浮かべた。
やってみたい髪型を聞かれた佐田は「いつか金髪坊主やってみたいです。一度坊主にはしてみたい」とぶっちゃけ。「坊主にすると髪質も変わるって聞くじゃないですか。色んなことが変わっても動じない自分になってからやってみたいと思いますね」といつかかなえたい髪型を語っていた。
佐田のほか、【ワーキングマザー部門】小倉優子、【芸人部門】たんぽぽ・川村エミコ、 【俳優部門】武田玲奈が受賞した。
【全身カット】エレガント！透け感のある衣装から美肌チラリな佐田真由美
同イベントは、「“挑戦し続ける女性”を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦し続ける女性たちにフォーカス。同世代の女性に「私も頑張ろう」とモチベーションを与える“髪”をきっかけとした表彰イベントとなっている。
やってみたい髪型を聞かれた佐田は「いつか金髪坊主やってみたいです。一度坊主にはしてみたい」とぶっちゃけ。「坊主にすると髪質も変わるって聞くじゃないですか。色んなことが変わっても動じない自分になってからやってみたいと思いますね」といつかかなえたい髪型を語っていた。
佐田のほか、【ワーキングマザー部門】小倉優子、【芸人部門】たんぽぽ・川村エミコ、 【俳優部門】武田玲奈が受賞した。