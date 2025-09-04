お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。占い師について持論を展開した。

手相占いで知られる島田秀平が、8月某日が地球最後の日だと語っていたことを明かしたケンコバ。その説の発信源について「“一族以外にはバラすな”と1500年守ってきたやつを、島田秀平に教えたらしい。どういうことやねん」とツッコミ。「“直接聞きました”って、なんで誰もそこツッコまへんねん」と笑わせた。

そして共演者らは、その一族を取材した経緯や秘密を“暴露”したことへの疑問を口にしたが、「アンガールズ」田中卓志は「1回（番組に）呼ぶべきですね」と提案。「今ね、秀平さんに反論の余地をあげてないから、これはあんまり良くない」と止めると、ケンコバは「欠席裁判になってしまう」と同意。田中の相方・山根良顕も「どういう経緯でなのかを聞きたい。“みんなに伝えないといけない”っていうのがあるのかもしれない」と推測した。

とはいえ「でも奴らね、最低の禁じ手を平気で使う」とケンコバ。「発表してみんなに広まったから歴史が変わったんですって。最低の禁じ手やろ、アレは。それ言うたら何を言うてもええやんっていう」とあきれると、山根は「何かその、水に関する危ないことを言う。（何も）なかったら“僕が伝えて気をつけたからですよ”って言うし、何かあったら“僕が言った通りですね”って言う」と続けた。

そして「どっちでも正解するワナを仕掛けてるから、ホントに辞めさせたい、占い師。占いとかやってない時はちゃんとした人だったのにな」とつぶやいた。

しかしケンコバが「でも島田秀平をゲストに呼んじゃったらさ、筧ちゃんが取り込まれるかもしれへん」と心配すると、話を聞いていた女優・筧美和子は「占ってほしいです、島田さんに。手相を見てほしい」とノリノリ。田中が「これなんだよな、結局ニーズはめちゃくちゃあるんだよ」とため息をつくと、ケンコバは「勝者は向こうです」と笑っていた。