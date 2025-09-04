小倉優子（41）がTikTokアカウントを開設することを明かした。4日、都内で行われた「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」に出席。「死ぬまでいろんなことに挑戦したい」と語り、2日にリール動画を初めて作ったことを報告。「今はSNSの時代だと思いますし、明日TikTokアプリを入れようと思っています。楽しみにしています」と話した。

共に登壇したたんぽぽ川村エミコらからは「明日なんですね？」と突っ込まれたが、「明日からやろうって決めていて」と9月5日の開始にこだわっていることも明かしていた。

「『髪にドラマを。』Hair Empowerment Award2025」は「挑戦し続ける女性を応援する」をコンセプトに、年齢を重ねながらも、髪の毛のケアをはじめ、それぞれの場所で自分らしく輝き、挑戦する女性にフォーカスして表彰する新アワード。髪質改善ホームケア製品展開する「株式会社髪にドラマを」が主催し、このほど人気ヘアケアシリーズ「つるりんちょ。」の新商品として、「つるりんちょ。−HATSUKOI−」を発売。小倉はワーキングマザー部門を受賞した。

芸人部門で、たんぽぽ川村、モデル部門で佐田真由美、俳優部門で武田玲奈が受賞した。