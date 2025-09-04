Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃ¯¤¬¡© Éô°÷8¿Í¤ÎÌîµåÉô¤¬Å¬Ç¤¼Ô¤òÃµ¤¹¡¿CHANGE UP!!®
¡ØCHANGE UP!! ¡Ù¡Ê¤æ¤¤Ò¤³¡§ºî²è¡¢ÌÚºê¤Á¤¢¤¡§¸¶ºî/¥¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂè14²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØCHANGE UP!!¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÅìµþ¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤éÌîµåÉô°÷¥¼¥í¤ÎÎ¥Åç¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯¡¢¹ë¸¶ÍÛÊ¿¡£ÌîµåÉôÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ì¿Í¤ÇÉô°÷½¸¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÎå¤àÍÛÊ¿¤Ï¡¢Ìîµå¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸µ¶¯¹ë¹»¤ÎÌ¾Áª¼ê¡¢¶â»ÒÎÝ¤È½Ð²ñ¤¦¡£Éô°÷¥¼¥í¤ÎÌîµåÉô¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹ÍÛÊ¿¤È¡¢°ìÅÙ¤ÏÌîµå¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿ÎÝ¡£¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ª ÃË»Ò¹â¹»À¸¡ßÌîµå¡ßÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡ØCHANGE UP!!¡Ù¡£9·î12Æü¤Ë2¡¢3´¬¤¬Æ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1´¬¤Þ¤ë¤´¤È»î¤·ÆÉ¤ßÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
