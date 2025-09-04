「すごい事故…」 NEXCOが「激しい横転事故」映像を公開！ トラックが「蛇行運転」し壁に“激突” 少しの“ふらつき”が大変なことに！ 圏央道「単独事故」事例で注意を呼びかけ

トラックが右に左に… 最後は「バタン」と横転

NEXCO中日本は2025年8月30日、公式SNSを更新。

【単独横転事故】と題した動画を投稿しました。

【動画】「ええぇぇ…」 これが「すごい横転事故」発生の瞬間です

一体どのような動画で、どんな事故だったのでしょうか。

事故のイメージ（画像：PIXTA／イメージです）

動画は日中の高速道路本線を走行するNEXCOの高速パトロールカーの前面展望です。

周囲の構造物や見える景色などから、圏央道の茅ヶ崎方面に向かう内回りで、海老名JCTの合流とみられます。

ランプから圏央道本線へ合流するシーンで、前方にはミキサー車でしょうか。なにか大きな機械を積んだ中型トラックが見えます。

中型トラックはそのまま右に合流すると思いきや、加速車線の終わりで徐々に左に寄っていきます。よそ見をしていたのでしょうか。それともウトウトしていたのでしょうか。

左の壁に急接近したと思いきや、咄嗟の急ハンドルで衝突を免れました。車体が大きく傾きながら回避する様子には、パトロールカーの隊員も驚いたようで、「おぉー」という声を上げています。

しかし、それだけでは収束しませんでした。

焦って咄嗟に切った右方向へのハンドル操作は必要以上に強かったようで、車体は中央分離帯方向へと急に向きを変えます。

トラックのドライバーは、車体を左へ戻す修正舵をふたたび急ハンドルで切りました。

すると車体は、右から左へと大きな操作が連続したことで「お釣り」を伴う揺り返しの大きい動きに。右への傾きが強くなり、一瞬左車輪が浮く「片輪走行」になっています。

そのままバランスを立て直すことはできず、右側面からバタンと倒れるように激しく横転。凄まじい土埃とともに左車線をまたぐ形で停止。大事故になってしまいました。

パトロールカーが直後に走行していたことが不幸中の幸いといえます。横転した瞬間からサイレンを鳴らし、周囲に警告。その後、このパトロールカーが事故処理にあたったものとみられます。

NEXCOは「スピードの出しすぎや急ハンドルはせず、前方の確認も怠らないようにしましょう」と警鐘を鳴らしています。