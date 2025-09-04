モスバーガーを展開するモスフードサービスは、9月4日〜11月26日、本格紅茶をカジュアルに楽しむカフェ「マザーリーフティースタイル」において、秋の季節にぴったりな「芳醇アップルのクリームミルクティー」を期間限定で販売する。これに加えて、「角切り林檎のアップルティー」、「オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ」といったドリンクメニュー、さらに季節の栗を贅沢に使った「モンブランワッフル」も登場する。

「芳醇アップルのクリームミルクティー（アイス）」は、好評のクリームミルクティーの新たなフレーバーとして登場。オリジナルフレーバーティー「芳醇アップル」は、青りんごのような爽やかさと完熟りんごのような甘い香りをブレンドした、香り豊かな紅茶。この紅茶と自家製ティーシロップにミルクを加え、トロッとなめらかなホイップクリームで仕上げた。クリーミーな口当たりの中に、すっきりとした軽やかな味わいが広がる、くせになるおいしさとなっている。

「角切り林檎のアップルティー（ホット・アイス）」は、りんごの果実の味わいを閉じ込めた、すっきり爽やかなアップルティー。フルーツと相性の良いキャンディ茶葉の紅茶に、角切りりんごと「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップを加え、シンプルな味わいに仕上げた。甘さ控えめなので、食事やスイーツと合わせてもおいしく楽しむことができる。

「オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ（アイス）」は、芳醇な果実の香りと風味に癒される、秋限定のフルーツソーダ。オリジナルフレーバーティー「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップをベースに、コンコードとカベルネ・ソーヴィニヨンの2種を合わせた濃厚な赤葡萄ジュースとりんご、オレンジの果実を加えた。果実の豊かな香りと心地よい炭酸が爽やかな、リフレッシュにぴったりの一杯となっている。なお、はちみつを使用している。アメリカ原産の黒ブドウのコンコード種を90％・赤ワイン用の黒ブドウのカベルネ・ソーヴィニヨンを10％使用している。



左から：「栗とベリーのモンブランワッフル」「栗と果実のモンブランワッフル

「栗とベリーのモンブランワッフル」と「栗と果実のモンブランワッフル」は、秋のご褒美にぴったりな、マロンを味わう期間限定ワッフル。店内で焼き上げたサクサクのワッフルに、濃厚なマロンクリームとマロンアイスを乗せ、栗の渋皮煮をトッピングした。まろやかな栗にラズベリーと3種のベリーソースが調和した「栗とベリーのモンブランワッフル」と、栗にオレンジとラズベリー、3種のベリーソースのフルーティーな酸味が加わった「栗と果実のモンブランワッフル」は、見た目も味わいも異なる華やかなワッフルとなっている。

［小売価格］

芳醇アップルのクリームミルクティー（アイス）：Sサイズ 590円／Rサイズ 640円

角切り林檎のアップルティー（ホット・アイス）

ホット：Rサイズのみ 670円

アイス：Sサイズ 620円／Rサイズ 670円

オレンジと林檎の赤ぶどうソーダ（アイス）：Sサイズ 640円／Rサイズ 690円

栗とベリーのモンブランワッフル：単品 820円〜

栗と果実のモンブランワッフル：単品 1080円

（すべて税込）

［発売日］9月4日（木）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company